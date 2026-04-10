Saludo pascual desde la Amazonía peruana

Los misioneros jujeños en la Amazonía peruana, José Santos y Paola Vacaflor, enviaron su saludo pascual. "Esperamos que también ustedes hayan vivido esta Semana Santa abiertos a la luz de la Pascua, que nos permite dar el paso a lo nuevo, de la desilusión a la esperanza, del desánimo a un nuevo impulso misionero. Que como los discípulos de Emaús, compartamos el camino con Jesús y vayamos a anunciar a todos que es verdad 'el Señor ha resucitado'. Renovamos nuestra gratitud a todos los que nos acompañan con el calor de sus oraciones que cruzan las fronteras; sigan encendiendo el fuego misionero en sus comunidades, porque el mundo necesita de ese testimonio de una Iglesia que sale al encuentro de los demás llevando la alegría del Evangelio. Que Cristo Resucitado renueve el ardor misionero de todos!", fueron sus deseos.

LUZ DE LA RESURRECCIÓN | JOSÉ SANTOS Y PAOLA VACAFLOR CON OTRA MISIONERA.

Además compartieron que "vivir la Semana Santa, desde el domingo de Ramos en Kimbiri y Villa Virgen hasta la Vigilia Pascual, nos permitió redescubrir cómo late en el corazón del pueblo la fe en Cristo, el Dios de la vida: Cada gesto de esta Semana Santa, nos llevó a profundizar nuestro ser misión aquí, el servicio y amor del Jueves Santo, la cruz que nos lleva a la vida, el silencio del sábado que nos invita a contemplar el misterio de la cruz a la luz que se vislumbra ya el sábado en medio de la oscuridad de la noche, el pregón pascual que anuncia la gran victoria de Cristo".

Los jujeños se emocionaron con las expresiones de fe de los lugareños y la solidaridad ante las inundaciones en San Francisco. Se los puede ayudar en el alias ANCHO.ANCLA.LLAMA.