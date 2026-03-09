16°
9 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Barrio Chijra
alto comedero
San Pedro
Tribunales Federales de San Luis
Barrio Mariano Moreno
Punta Corral
San Pedro
Minería de Jujuy
Barrio Bajo La Viña
Instituto de Seguros de Jujuy
Instituto de Seguros de Jujuy

Nuevo sistema de entrega de pañales a los afiliados

Deberán retirarlos de las farmacias, una vez adheridos al mismo.

Lunes, 09 de marzo de 2026 00:08

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y el Colegio de Farmacéuticos formalizaron un acuerdo por el cual la entrega de pañales descartables dejará de ser centralizada para realizarse, de forma mensual, a través de las farmacias adheridas a la red profesional.

El nuevo esquema de provisión del Instituto de Seguros de Jujuy está destinado al Programa Materno (para bebés de 0 a 6 meses de vida, con el objetivo de incentivar la lactancia materna exclusiva); Plan Discapacidad (afiliados titulares e indirectos obligatorios incorporados bajo los términos de la Ley Provincial 4.398/88) y Plan Prestacional Básico (adultos mayores, afiliados titulares e indirectos, ya sean obligatorios o adherentes voluntarios).

Con este sistema el afiliado deberá gestionar el trámite de forma anual, presentándose únicamente para las renovaciones o auditorías correspondientes. Una vez cargado en el sistema, el beneficio impactará directamente en las farmacias.

 

