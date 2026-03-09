Nuevo sistema de entrega de pañales a los afiliados

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y el Colegio de Farmacéuticos formalizaron un acuerdo por el cual la entrega de pañales descartables dejará de ser centralizada para realizarse, de forma mensual, a través de las farmacias adheridas a la red profesional.

El nuevo esquema de provisión del Instituto de Seguros de Jujuy está destinado al Programa Materno (para bebés de 0 a 6 meses de vida, con el objetivo de incentivar la lactancia materna exclusiva); Plan Discapacidad (afiliados titulares e indirectos obligatorios incorporados bajo los términos de la Ley Provincial 4.398/88) y Plan Prestacional Básico (adultos mayores, afiliados titulares e indirectos, ya sean obligatorios o adherentes voluntarios).

Con este sistema el afiliado deberá gestionar el trámite de forma anual, presentándose únicamente para las renovaciones o auditorías correspondientes. Una vez cargado en el sistema, el beneficio impactará directamente en las farmacias.