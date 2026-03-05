Hace de la jardinería una labor que ama

Los secretos del mundo de la jardinería son infinitos, pero Matías Gabriel Alfaro los descubre poco a poco desde su lugar como trabajador de la tierra y cuidador de plantas y flores.

Hace un año que se anima a explorar espacios naturales para embellecerlos a través de la poda, el desmalezamiento o los trasplantes para acondicionar y dejar de una manera prolija los patios en las casas que visita. Iniciar el camino por este campo tan magnético como interesante, fue una decisión más que acertada considerando que su madre fue la principal motivación para la evolución de su desempeño. Es que desde su tarea, dedica tiempo y esfuerzo a crear un ambiente único, haciendo que los jardines desprendan la frescura y la maravilla de la naturaleza que siempre provee.

MATÍAS ALFARO | MANTIENE JARDINES Y PODA ÁRBOLES CON DEDICACIÓN.

Su tarea consiste en cortar el césped, emparejar árboles y arbustos, limpiar jardines y terrenos, además de controlar las malezas. "Yo voy por todos lados y ofrezco mi trabajo para la gente que lo necesita. A veces está difícil pero uno se las rebusca como puede, así me gano la vida", expresó Alfaro, quien encuentra en este oficio ese "cable a tierra" que le permite sostenerse y ayudar a su pequeño de seis años.

La energía que revitaliza su hacer, la intercambia por voluntad de seguir con esfuerzo y, así, realizar el cultivo del abono para hacer que flores, árboles, hortalizas o verduras, sean especímenes sanos y/o productos comestibles de buena calidad.

Tocar la tierra y sentirla, lo tranquiliza. Se siente a gusto y abrazado por la magia de aquello natural que ayuda a lucirse. "Me gusta, tengo conocimiento de hortalizas que es en lo que me especializo", resaltó el joven que aprendió a través de su madre Sandra Elizabeth Gazzul, a respetar el ciclo de vida de las plantas -sobre todo de las rosas- mediante un cuidado responsable. "Los tomates son claros ejemplos que necesitan atención permanente, pero cada vegetal, tiene su proceso y tiempo", indicó Alfaro asegurando que hay que "tener mano" para esta labor. Y es que al oficio hay que saberlo hacer bien. "Algunas personas hacen trasplantes y no crecen, o tratan de hacer esquejes y no prenden", indicó, orgulloso de tener el don para sembrar y ver nacer a las creaciones que el universo brinda.