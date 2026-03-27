Con una nueva planta en el Parque Industrial de Palpalá, Ferigutti inauguró sus instalaciones

Esta noche, quedó formalmente inaugurada la nueva planta industrial de Ferigutti en el Parque Industrial de Palpalá. El acto reunió a referentes del ámbito político y empresarial, en un evento que puso el foco en la inversión privada dentro de la provincia.

El diputado provincial Rubén A. Rivarola asistió a la inauguración y se refirió a la trayectoria de la empresa. “Yo puedo hablar del padre del Ferigutti, siempre fue de gente muy trabajadora, y me pone contento que la familia esté unida y que siga trabajando en el mismo rumbo que le dejó su padre”, expresó.

El diputado también valoró la radicación de la firma en la ciudad. “Una empresa seria, con muchas ganas de hacer cosas, y más contento porque se vinieron a instalar acá en el Parque Industrial de Palpalá. Seguramente que esto es algo grandioso para la ciudad”, sostuvo.

En sus declaraciones, el legislador subrayó la importancia de que los empresarios locales apuesten al territorio. “Yo a veces critico que a veces empresarios no apuestan totalmente en nuestra provincia, y estas son manos jujeñas, son gente que viene trabajando hace mucho tiempo en nuestra provincia”, afirmó.

Propietario y gerente general de Ferigutti | Ing. Renato Ferigutti

Además, destacó el trabajo intergeneracional como un valor de la firma. “Acá te hablan de una generación del padre, de los hijos, y siguen todos trabajando. Son generaciones que vienen trabajando en nuestra provincia”, señaló.

Por su parte, el propietario y gerente general de Ferigutti, ingeniero Renato Ferigutti, explicó las características del emprendimiento. “Hoy inaugurando una gran planta industrial, una fábrica de primer nivel, muy linda, una historia tremenda a partir de ya 50, 70 años sobre la provincia de Jujuy, solamente trabajando, apostando a la provincia, al trabajo”, indicó.

Sobre la actividad de la empresa, detalló: “Hacemos todo lo que son estructuras metálicas, como estos galpones, los puentes grúas, instalación de hornos, fabricación de hornos, tanques, todo lo que tenga que ver con el metal, con la metal mecánica”.

Al ser consultado sobre la elección de Palpalá como sede de la nueva planta, Ferigutti vinculó la decisión con la tradición siderúrgica de la zona. “Yo creo que nos fue guiando de a poquito el gran Altorno Zapla, que era la madre del acero”, manifestó.

Finalmente, el empresario agradeció el respaldo recibido para concretar el proyecto. “La familia que me dio todo el acompañamiento para poder tomar decisiones y no tener obstáculos para lograr una fábrica de este nivel”, concluyó.