Un hombre fue embestido por una camioneta y murió

Un hombre de 34 años falleció luego de haber sido embestido, en el momento que caminaba por el costado de la ruta.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró esta madrugada en un tramo de la ruta nacional Nº 9, a la altura de la primera curva de la "cuesta de Bárcena" de la mencionada localidad.

En esas circunstancias, un vehículo marca Ford Ecosport circulaba en sentido sur norte y a bordo del mismo circulaban cuatro personas, que venían de peregrinar a la Virgen de Punta Corral y en un momento determinado, ante la espesa neblina del lugar, sintieron un fuerte golpe y cuando el conductor detuvo la marcha, se dio con un hombre tendido sobre la cinta asfáltica.

De inmediato los ocupantes alertaron al sistema de emergencia Same 107 y una comisión de paramédicos se hizo presente en el lugar para constatar el hecho y observaron que lamentablemenete la víctima carecía de signos vitales.

Los efectivos de la Seccional 12º de la localidad de Volcán también se hicieron presentes en el lugar e identificaron a la víctima de 34 años como Carlos Saul Cardozo, residente de la localidad de Bárcema.

Personal de Criminalística llegó al lugar de los hechos para realizar las pericias de rigor y las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que le cuerpo sea trasladado a la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero de la capital provincial, hasta tanto dar con los familiares directos.

El médicol policial examinó el cadáver y estableció que las causas de muerte fueron por un traumatismo encefalo craneal grave.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que por el momento el representante fiscal no había promovido acción penal en torno al siniestro vial con víctima fatal y aguardaba los resultados del Departamento de Criminalística, para establecer las causales del hecho.

Por disposición del agente fiscal del MPA, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 12º de la localidad de Volcán y el tránsito vehicular se vio por varios minutos interrumpido, donde los efectivos de Seguridad Vial trataronm de reordenar, hasta que se dieron cumplimiento a las pericias de rigor.