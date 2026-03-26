Bolivia juega el Repechaje

Bolivia viene de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile, y soñar con su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994.

En aquella ocasión Bolivia quedó última en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y de las derrotas frente a Alemania y España.

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia.

Del otro lado estará Surinam, que se metió en el Repechaje de manera casi milagrosa ya que finalizó segunda en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf y clasificó solo por haber metido más goles que Honduras en la tercera ronda.

El ganador de este cruce se clasificará a la gran final de esta llave, donde espera la selección de Irak, en un encuentro que se disputará el 31 de marzo también en Monterrey.

A diferencia de la Selección Argentina, Brasil y Colombia se enfrentan con rivales de primer nivel.

Por su parte, Brasil jugará hoy amistosamente en Massachusetts con Francia, mientras que Colombia se medirá con Croacia en Orlando.