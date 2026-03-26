16°
26 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Barrio Malvinas Argentinas
pedestrismo
Selección Nacional
Rumbo al mundial
LIGA FEDERAL
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
Patín artístico
karting
copa jujuy
Barrio Malvinas Argentinas
pedestrismo
Selección Nacional
Rumbo al mundial
LIGA FEDERAL
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
Patín artístico
karting
copa jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1420.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia juega el Repechaje

La selección de Bolivia enfrentará hoy a su par de Surinam, en un encuentro correspondiente a las semifinales del Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El partido se llevará a cabo a partir de las 19 en Monterrey y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el australiano Alireza Faghani.

Jueves, 26 de marzo de 2026 00:00

Bolivia viene de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile, y soñar con su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994.

En aquella ocasión Bolivia quedó última en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y de las derrotas frente a Alemania y España.

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia.

Del otro lado estará Surinam, que se metió en el Repechaje de manera casi milagrosa ya que finalizó segunda en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf y clasificó solo por haber metido más goles que Honduras en la tercera ronda.

El ganador de este cruce se clasificará a la gran final de esta llave, donde espera la selección de Irak, en un encuentro que se disputará el 31 de marzo también en Monterrey.

A diferencia de la Selección Argentina, Brasil y Colombia se enfrentan con rivales de primer nivel.

Por su parte, Brasil jugará hoy amistosamente en Massachusetts con Francia, mientras que Colombia se medirá con Croacia en Orlando.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD