Kits de útiles para los niños del CDI Tumbayita

Niños que asisten diariamente al Centro de Desarrollo Infantil Tumbayita, recibieron de manos del jefe comunal, Javier Medina, kits escolares con útiles que les permitirán hacer sus actividades durante las horas en que permanecen en la institución.

La entrega fue realizada durante una visita que realizó para interiorizarse sobre las actividades que cumplen los cinco niños que asisten de lunes a viernes en horas de la mañana, y obsequiarle los kits como una ayuda para su desarrollo preescolar.

A cargo de la profesora Evelin Lamas, el CDI brinda atención en forma integral a los niños y trabajan para que las familias y la comunidad protejan sus derechos. De esta manera la comuna acompaña y fortalece las diferentes estrategias de cuidado y educación destinadas a los niños.

La docente aplica estimulación temprana, desarrolla actividades lúdicas-educativas y brinda acompañamiento a las familias para la crianza de los niños que recibe ofreciéndoles un ambiente de protección, confianza y seguridad.

Medina ponderó la labor cotidiana de la docente y se comprometió en brindar la asistencia necesaria para un mejor desarrollo de su función, como para una mejor atención y educación de la niñez que concurre a la institución comunal.