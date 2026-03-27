Gimnasia vs Chaco For Ever

22:10
Comenzó el partido entre Chaco For Ever y Gimnasia (J)
¡Comenzó el partido! Chaco For Ever y Gimnasia (J) ya juegan en el estadio Juan Alberto García, con arbitraje de Álvaro Carranza.
Formación de Chaco For Ever confirmada
Titulares
(1) Nicolás Caprio
(4) Alan Luque
(2) David Valdez
(6) Ricardo Garay
(3) Mathías Silvera
(8) Juan Manuel Carrizo
(5) Brian Nievas
(7) Andrés Lioi
(11) Lucas Pruzzo
(9) Germán Pacheco
(10) Leonardo Marinucci
Suplentes
(12) Gastón Canuto
(13) Lucas Mihovilcevich
(14) Bahiano García
(15) Gabriel Ramírez
(16) Brian Guerra
(17) Agustín Alonso
(18) Matías Noble
(19) Imanol Enríquez
(20) Santiago Villalba
Entrenador: Ricardo Pancaldo
21:55
Formación de Gimnasia (J) confirmada
Titulares
(1) Milton Álvarez
(4) Diego Fores López
(2) Guillermo Cosaro
(6) Juan Pablo Córdoba
(3) Emiliano Endrizzi
(7) David Gallardo
(5) Hugo Soria
(8) Claudio Pombo
(10) Francisco Molina
(9) Mauro Cachi
(11) Cristian Menéndez
Suplentes
(12) Gonzalo Gómez
(13) Gonzalo Villarreal
(14) Delfor Minervino
(15) Francisco Maidana
(16) Federico Paradela
(17) Maximiliano Casa
(18) Abel Argañaraz
(19) Axel Pinto
(20) Octavio Bianchi
Entrenador: Hernán Pellerano
En qué estadio jugarán Chaco For Ever vs. Gimnasia (J)
Chaco For Ever vs. Gimnasia (J) disputarán el partido en el estadio Juan Alberto García, en donde Chaco For Ever jugará de local.
20:30
Árbitro para Chaco For Ever vs. Gimnasia (J)
Para el partido entre Chaco For Ever vs. Gimnasia (J) el árbitro será Álvaro Carranza
20:10
Hora, TV de Chaco For Ever vs. Gimnasia (J)
Hora: 22:10hs.