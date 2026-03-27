Salvita adquiere la emblemática firma jujeña Dulces Otito

La operación une a dos compañías emblemáticas del sector alimenticio del Norte Argentino. Desde la empresa confirmaron que se mantendrá la totalidad del personal y se proyecta la expansión de la marca jujeña hacia mercados internacionales.

En un movimiento estratégico que sacude positivamente el tablero industrial de la región, la empresa Salvita anunció oficialmente la adquisición de Dulces Otito, la histórica marca jujeña que desde 1950 es un referente indiscutible en la mesa de las familias.

La alianza se presentó como un relevo generacional y empresarial. Salvita, reconocida por su capacidad operativa y trayectoria en gestión industrial, asume el liderazgo de Otito con el objetivo de potenciar su legado de más de 75 años, aportando una visión de escalamiento y modernización tecnológica.

Los ejes del acuerdo

La operación no solo representa un cambio de firma, sino un plan de fortalecimiento para la industria local. Entre los puntos más destacados del anuncio se encuentran la continuidad laboral para los trabajadores, ya que de acuerdo con un comunicado: "Se garantizó la estabilidad de todos los colaboradores de la empresa, llevando tranquilidad a las familias que forman parte de la planta productiva".

El plan de Salvita incluye una inversión a través de la modernización de las instalaciones productivas situadas en nuestra provincia, optimizando procesos para elevar los estándares de competitividad.

Además de consolidar la presencia de Otito en las góndolas argentinas, la nueva gestión ya analiza la exportación de productos a mercados estratégicos internacionales. "Otito es una marca afianzada y muy querida por los consumidores. Hoy inicia una etapa de crecimiento sostenido respaldada por nuestra visión operativa. Otito está en buenas manos", señalaron desde Salvita.

Sinergia con sabor local

El acuerdo entre estas dos empresas familiares subraya un compromiso compartido por la calidad. Mientras Otito aporta su receta tradicional y el valor afectivo de su marca, Salvita suma su músculo comercial y experiencia en procesos industriales.

Con esta adquisición, el sector alimenticio de Jujuy se prepara para una etapa de renovación que busca posicionar los sabores del norte en lo más alto del mercado nacional y global.