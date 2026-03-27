Vecinos abordaron problemáticas en B6

Vecinos de distintos sectores del barrio "Nuestra Señora de Loreto" ubicado en el sector B6 de Alto Comedero, se reunieron para abordar diferentes problemáticas que aquejan a la comunidad, como los constantes hechos de inseguridad y la presencia del estado para niños y adolescentes. Con sostenida preocupación, indicaron que la policía no transita de manera regular por las calles de la zona y que la falta de seguridad es una realidad que debería modificarse, como así también la realización de fiestas clandestinas donde participan menores de edad, situaciones de consumo de sustancias y la ausencia de políticas públicas integrales que aborden estas problemáticas de manera preventiva.

Según los habitantes, esta situación compleja involucra directamente a niños y adolescentes, por lo que requiere la presencia activa y coordinada del estado, tanto a nivel municipal como provincial. Así, solicitaron la intervención inmediata y articulada de los organismos competentes, entre ellos la defensoría de niños y adolescentes y las áreas estatales con responsabilidad en seguridad, salud, desarrollo humano y prevención. Como comunidad organizada, los vecinos de "Nuestra Señora de Loreto" coincidieron en que mirar para otro lado, no es una opción cuando estas problemáticas se repiten y profundizan. Y es que la prevención, el cuidado y la protección de los jóvenes los consideran como una prioridad, sobre todo, Alto Comedero que necesita un estado presente, fuerte y comprometido, que escuche, actúe y acompañe antes de que el daño sea irreversible.

Goma eva en 150 Hectáreas

VIDA SALUDABLE | STAND QUE PROMUEVE LOS BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS.

Se encuentran abiertas las inscripciones para el taller en goma eva que se concretará los días jueves de 17 a 19 en el Nido Ara San Juan de las 150 Hectáreas en Alto Comedero. Los interesados en ser parte del mismo, descubrirán el arte a través de una labor guiada por técnicas especiales, mediante Alicia Choque, quien desde hace años descubrió un mundo de novedades en diseños tan simples como delicados con un sinfín de colores, hechos en este material noble.

La goma eva es versátil ya que se puede utilizar para efectuar diferentes objetos de diseño para manualidades, disfraces, decoración y proyectos escolares.

Talleres de adultos mayores

GOMA EVA | UN SINFÍN DE OBRAS SE PUEDEN REALIZAR CON EL NOBLE MATERIAL.

Con motivo de celebrarse el acto por la apertura de talleres para adultos mayores es que en el barrio Punta de Diamante, es que se organizaron diferentes propuestas destinadas a la comunidad.

En la oportunidad, se nuclearon personas de todas las edades para participar del encuentro que presentó a copleros en vivo, quienes brindaron un marco festivo con sus tradicionales cantos; hubo exposición de trabajos artesanales en bolsos y carteras con materiales reciclados; stand de la Escuela Nacional de Comercio 1 “Prof. José Antonio Casas” para informar sobre la terminalidad de los estudios secundarios con el título de Bachiller en Economía y Administración, en el horario de 19 a 23.10.

En la oportunidad, se expusieron piezas talladas en madera a cargo de personas de la tercera edad que asisten a talleres los artísticos y también hubo un stand especial con información sobre la vida saludable y los buenos hábitos que hacen al bienestar general. Como referente del centro vecinal del barrio, Silvia Pachi, resaltó la iniciativa coordinada por el multiespacio a través de Norma Cabeza.

Asimismo, como el último 22 del corriente se concretó el Día Mundial del Agua, los vecinos de Punta de Diamante realizaron una jornada de concientización para su cuidado, uso responsable y protección del líquido elemento en cada uno de los hogares.

Taekwon-Do ITF para vecinos de Moreno

Con exhibiciones en las categorías infantil, juvenil, adultos y master, se concretó una muestra donde los alumnos demostraron habilidades, destrezas y el espíritu de Taekwon-Do para los vecinos del barrio Mariano Moreno. La jornada deportiva promovió el desarrollo integral, la actividad física; además de las técnicas de defensa personal, disciplina, respeto y valores a través de su práctica, fortaleciendo la coordinación, la concentración y el trabajo en equipo.