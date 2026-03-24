El Grupo JA se suma una vez más al Movimiento "Grito de Mujer"

Por décimo año consecutivo el Grupo JA (Jujeños Autores) coordina en nuestra provincia, el Festival Internacional "Grito de Mujer", movimiento cultural que se genera en distintos países en este mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

El encuentro en Jujuy será mañana a las 19, en la Casa de las Letras (Belgrano 1327). Este año, el eje central o tema es "Sin fronteras", porque está dedicado a homenajear a mujeres o familias que tuvieron que dejar su tierra en busca de una mejor vida.

"Este año está dedicado a esas personas, sobre todo mujeres que tuvieron que hacer ese cambio en sus vidas, a veces movidos por el hambre, por no tener trabajo, por la guerra, o simplemente por sufrir violencia familiar. Cada uno ha tratado de salvarse, y las mujeres suelen ser el empuje de esas familias", explica Gladys Tapia, escritora integrante de JA.

"Nosotros tenemos siempre el cuidado de decir que este Grito de Mujer, no implican la idea de la mujer por encima del hombre, sino que ubicamos a ambos a la par. Por eso siempre colaboran en este emprendimiento con el grupo, muchos colegas varones que se acercan a leer sus poemas o a cantar como es el caso de Oscar Guerrero y María Lizárraga, de Palpalá; Roberto Apaza, Napoleón Mamaní, Juan Serrano y Rómulo Fresco de El Carmen; Jorge Top, Liliana Brizuela, Natalia Álvarez, Federico Peñaloza, Gladys Gutiérrez, Alicia Suárez con su voz tanguera, Cinthia Díaz, Belén Álvarez, entre otros de capital; etc. Esperemos que sea un éxito, porque cada año se supera el número de gente que se anota", cuenta Tapia.

Por supuesto también se suma cada año, gente del público, que va a escuchar, disfrutar y aplaudir.

El Movimiento Grito de Mujer se inició hace 16 años en República Dominicana con la poeta Jael Uribe y se fue replicando de a poco por toda Latinoamérica, y hace cinco años llegó a Europa, primero se sumó España, luego Italia.

"Cada vez más mujeres se están animando a levantar la voz, acerca de sus sufrimientos, dolores y malos tratos, y eso es un gran logro para este movimiento que, a través de la palabra, de la música y de juntarnos a gritar, está concientizando sobre la igualdad de género. Pero este no es un grito por gritar, sino de advertencia, de auxilio, diciendo 'aquí estoy, yo valgo, yo soy, soy un ser humano'. Y en el caso de los hombres que nos acompañan, también se suman a este grito", dice Tapia.

La invitación es a artistas y público en general que quieran compartir sus letras, canciones o simplemente participar escuchando.

El grupo JA compartirá un té y algunas cosas ricas hechas por las propias manos de sus integrantes, para amenizar este momento.