La Selección argentina le gana 2-1 a Mauritania

La Selección Argentina venció por 2-1 a Mauritania en un deslucido partido, que significó el penúltimo amistoso antes de la Copa del Mundo (el martes se medirá ante Zambia). La Albiceleste lo ganaba con goles de Enzo Fernández y de Nicolás Paz, quien se estrenó en la red con un gran tiro libre, pero en el final descontó Jordan Lefort.

En una noche lluviosa y una Bombonera que no se llenó, el entrenador Lionel Scaloni realizó varias modificaciones para probar variantes frente a un rival que en el segundo tiempo mejoró y hasta encontró el descuento gracias a un flojo papel del elenco local.