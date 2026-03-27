Peregrinos llegan a la terminal para subir a Punta Corral

A viva voz para ir completando los colectivos especiales a Tumbaya y Tunalito, esta tarde se ordenaba el flujo de peregrinos en la terminal capitalina. El Tribuno de Jujuy obtuvo el testimonio de jóvenes que por primera vez ascendían al Santuario de la Mamita del Cerro. Es un gran aliciente en el Año Juvenil y Vocacional y siendo el lema de la peregrinación "Jóvenes con María seamos artesanos de la paz".

Santiago Carrizo, de 18 años, estudia en la Escuela Técnica Nº 2 y está disfrutando de su último año en la Secundaria. "Es la primera vez que subo, tenía ganas de venir hace años y no podía, no se daba así que ahora justo se me dio y voy a visitar a la Mamita del Cerro", expresó. Y agregó que "voy más que nada a dar gracias a la Virgencita por todo lo que le da a mi familia y a mí". Eligió Tumbaya junto a un amigo de su papá y confió que "siento que va a ser una linda experiencia y trataré de disfrutarla con fe". Y estaba evaluando si quedarse hasta mañana para participar de la misa de los jóvenes.

Mientras que Rubén Eduardo Reyes, de 20 años, es de Palpalá y también es su primer ascenso. "Me invitaron y dije ´hay que intentarlo, hay que probar, soy joven´", comentó sobre cómo surgió la iniciativa. "Estoy en la capilla del barrio Savio, saludo a los chicos, ahí conocí la devoción a la Virgen, me cuida en los malos momentos", acotó. Y si bien prefirió guardar para sí las intenciones que le lleva, dijo que "agradezco la salud, la buena suerte y los malos momentos que nos hace pasar para aprender".

Noelia de El Carmen hizo el recorrido varias veces hasta la mitad, junto a sus padres, pero ahora "me iba a animar a subir hasta arriba, es mi primera vez". Y compartió que "más que pedir es agradecer por todo lo que nos da, porque nos bendiga y porque este año sea bueno".

Los colectivos parten de la terminal y cuestan $7.000 a Tumbaya y $8.000 a Tunalito.