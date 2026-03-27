21:47
Muy flojo inicio de segundo tiempo para la Selección
Los dirigidos por Lionel Scaloni sufren mucho ante Mauritania, que ya tuvo varias ocasiones para llegar al descuento.
21:40
Messi casi hace el tercero
El astro rosarino le pegó desde afuera del área y la pelota pasó muy cerca del arco rival.
21:27
Con el ingreso de Messi, Mastantuono y de Paul, comenzó el segundo tiempo
La Selección argentina le gana 2-0 a Mauritania.
21:08
La Selección argentina le gana 2-0 a Mauritania al término del primer tiempo
La Selección argentina le gana 2-0 a Mauritania al término del primer tiempo del partido que se disputa en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".
Los autores de los goles fueron los mediocampistas Enzo Fernández y Nicolás Paz, a los 17 y 32 minutos, respectivamente.
20:52
¡Golazo de Nico Paz!
Nico Paz anotó el 2-0 para la Selección argentina a los 32 minutos con un muy buen tiro libre.
20:42
¡Casi lo empata Mauritania!
Keita sacó un tremendo disparo desde afuera del área que pasó muy cerca del palo derecho del arco defendido por el “Dibu” Martínez.
25' 1T: Tiro al arco de Mauritania
Aboubakary Koita (Mauritania) pateó al arco y la tiró afuera.
20:40
25' 1T: Falta de Argentina
Falta de Enzo Fernández (Argentina) a Maata Magassa (Mauritania).
20:39
24' 1T: Falta de Argentina
Falta de Thiago Almada (Argentina) a Oumar Ngom (Mauritania).
20:38
¡Gol de Argentina!
Enzo Fernández abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo, al definir muy bien luego de un gran buscapié del lateral Nahuel Molina.
20:31
16' 1T: Falta de Mauritania
Falta de Oumar Ngom (Mauritania) a Enzo Fernández (Argentina).
20:30
15' 1T: Falta de Argentina
Falta de Nahuel Molina (Argentina) a Maata Magassa (Mauritania).
20:29
14' 1T: Tiro al arco de Argentina
Tiro de Nicolás González (Argentina) rechazado por Mamadou Diop (Mauritania).
20:29
14' 1T: Tiro al arco de Argentina
Tiro de Julián Álvarez (Argentina) rechazado por Lamine Ba (Mauritania).
20:28
13' 1T: Falta de Argentina
Falta de Nicolás Paz (Argentina) a Maata Magassa (Mauritania).
11' 1T: Falta de Argentina
Falta de Enzo Fernández (Argentina) a Maata Magassa (Mauritania).
20:26
11' 1T: Tiro al arco de Argentina
Tiro de Nicolás Paz (Argentina) rechazado por Jordan Lefort (Mauritania).
20:22
7' 1T: Tiro al arco de Mauritania
Tiro de Beyatt Lekoueiry (Mauritania) rechazado por Cristian Romero (Argentina).
20:21
6' 1T: Despeje de Mauritania
Apareció Lamine Ba para despejar la pelota y darle tranquilidad a Mauritania.
20:18
3' 1T: Falta de Mauritania
Djeidi Gassama (Mauritania) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.
20:15
Comenzó el partido entre Argentina y Mauritania
¡Comenzó el partido! Argentina y Mauritania ya juegan en el estadio Alberto J. Armando, con arbitraje de Derlis López López.
20:15
Los capitanes de Argentina y Mauritania para el partido por Amistosos
Durante el partido de hoy por Amistosos, en Argentina el capitán del equipo será Cristian Romero mientras que en Mauritania será Aly Abeid.
20:15
Formación de Argentina confirmada
Titulares
-
(23) Emiliano Martínez
-
(26) Nahuel Molina
-
(13) Cristian Romero
-
(6) Marcos Senesi
-
(8) Marcos Acuña
-
(18) Nicolás Paz
-
(24) Enzo Fernández
-
(20) Alexis Mac Allister
-
(15) Nicolás González
-
(9) Julián Álvarez
-
(11) Thiago Almada
Suplentes
-
(1) Juan Musso
-
(12) Gerónimo Rulli
-
(2) Lucas Martínez Quarta
-
(3) Gabriel Rojas
-
(4) Agustín Giay
-
(19) Nicolás Otamendi
-
(5) Leandro Paredes
-
(7) Rodrigo De Paul
-
(14) Exequiel Palacios
-
(16) Máximo Perrone
-
(17) Giuliano Simeone
-
(22) Franco Mastantuono
-
(25) Valentín Barco
-
(10) Lionel Messi
-
(21) José Manuel López
Entrenador: Lionel Scaloni
20:15
Formación de Mauritania confirmada
Titulares
-
(30) Mamadou Diop
-
(20) Ibrahima Keita
-
(5) Lamine Ba
-
(21) Jordan Lefort
-
(3) Aly Abeid
-
(29) Oumar Ngom
-
(11) Maata Magassa
-
(78) Djeidi Gassama
-
(23) Beyatt Lekoueiry
-
(7) Aboubakary Koita
-
(27) Mamadou Diallo
Suplentes
Entrenador: Aritz López Garai
20:00
Formación de Argentina
Titulares
-
(23) Emiliano Martínez
-
(26) Nahuel Molina
-
(13) Cristian Romero
-
(6) Marcos Senesi
-
(8) Marcos Acuña
-
(18) Nicolás Paz
-
(24) Enzo Fernández
-
(20) Alexis Mac Allister
-
(15) Nicolás González
-
(9) Julián Álvarez
-
(11) Thiago Almada
Suplentes
-
(1) Juan Musso
-
(12) Gerónimo Rulli
-
(3) Gabriel Rojas
-
(4) Agustín Giay
-
(19) Nicolás Otamendi
-
(5) Leandro Paredes
-
(7) Rodrigo De Paul
-
(14) Exequiel Palacios
-
(16) Máximo Perrone
-
(17) Giuliano Simeone
-
(22) Franco Mastantuono
-
(25) Valentín Barco
-
(10) Lionel Messi
-
(21) José Manuel López
Entrenador: Lionel Scaloni
20:00
Formación de Mauritania
Titulares
-
(30) Mamadou Diop
-
(20) Ibrahima Keita
-
(5) Lamine Ba
-
(21) Jordan Lefort
-
(3) Aly Abeid
-
(29) Oumar Ngom
-
(11) Maata Magassa
-
(78) Djeidi Gassama
-
(23) Beyatt Lekoueiry
-
(7) Aboubakary Koita
-
(27) Mamadou Diallo
Suplentes
-
(50) Abderrahmane Sarr
-
(14) Khadim Diaw
-
(25) Demini Saleck
-
(24) Nouh El Abd
-
(24) Abdalahi Mahmoud
-
(18) Moctar El Hacen
-
(27) Guessouma Fofana
-
(25) Sidi Yacoub
-
(37) Papa Yade
-
(20) Sidi Bouna Amar
-
(10) Idrissa Thiam
-
(9) Souley
Entrenador: Aritz López Garai