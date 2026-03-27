21:47

Muy flojo inicio de segundo tiempo para la Selección

Los dirigidos por Lionel Scaloni sufren mucho ante Mauritania, que ya tuvo varias ocasiones para llegar al descuento.

21:40

Messi casi hace el tercero

El astro rosarino le pegó desde afuera del área y la pelota pasó muy cerca del arco rival.

21:27

Con el ingreso de Messi, Mastantuono y de Paul, comenzó el segundo tiempo

La Selección argentina le gana 2-0 a Mauritania.

21:08

La Selección argentina le gana 2-0 a Mauritania al término del primer tiempo

La Selección argentina le gana 2-0 a Mauritania al término del primer tiempo del partido que se disputa en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".

Los autores de los goles fueron los mediocampistas Enzo Fernández y Nicolás Paz, a los 17 y 32 minutos, respectivamente.

20:52

¡Golazo de Nico Paz!

Nico Paz anotó el 2-0 para la Selección argentina a los 32 minutos con un muy buen tiro libre.

20:42

¡Casi lo empata Mauritania!

Keita sacó un tremendo disparo desde afuera del área que pasó muy cerca del palo derecho del arco defendido por el “Dibu” Martínez.

25' 1T: Tiro al arco de Mauritania

Aboubakary Koita (Mauritania) pateó al arco y la tiró afuera.

20:40

25' 1T: Falta de Argentina

Falta de Enzo Fernández (Argentina) a Maata Magassa (Mauritania).

20:39

24' 1T: Falta de Argentina

Falta de Thiago Almada (Argentina) a Oumar Ngom (Mauritania).

20:38

¡Gol de Argentina!

Enzo Fernández abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo, al definir muy bien luego de un gran buscapié del lateral Nahuel Molina.

20:31

16' 1T: Falta de Mauritania

Falta de Oumar Ngom (Mauritania) a Enzo Fernández (Argentina).

20:30

15' 1T: Falta de Argentina

Falta de Nahuel Molina (Argentina) a Maata Magassa (Mauritania).

20:29

14' 1T: Tiro al arco de Argentina

Tiro de Nicolás González (Argentina) rechazado por Mamadou Diop (Mauritania).

20:29

14' 1T: Tiro al arco de Argentina

Tiro de Julián Álvarez (Argentina) rechazado por Lamine Ba (Mauritania).

20:28

13' 1T: Falta de Argentina

Falta de Nicolás Paz (Argentina) a Maata Magassa (Mauritania).

11' 1T: Falta de Argentina

Falta de Enzo Fernández (Argentina) a Maata Magassa (Mauritania).

20:26

11' 1T: Tiro al arco de Argentina

Tiro de Nicolás Paz (Argentina) rechazado por Jordan Lefort (Mauritania).

20:22

7' 1T: Tiro al arco de Mauritania

Tiro de Beyatt Lekoueiry (Mauritania) rechazado por Cristian Romero (Argentina).

20:21

6' 1T: Despeje de Mauritania

Apareció Lamine Ba para despejar la pelota y darle tranquilidad a Mauritania.

20:18

3' 1T: Falta de Mauritania

Djeidi Gassama (Mauritania) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.

20:15

Comenzó el partido entre Argentina y Mauritania

¡Comenzó el partido! Argentina y Mauritania ya juegan en el estadio Alberto J. Armando, con arbitraje de Derlis López López.

20:15

Los capitanes de Argentina y Mauritania para el partido por Amistosos

Durante el partido de hoy por Amistosos, en Argentina el capitán del equipo será Cristian Romero mientras que en Mauritania será Aly Abeid.

20:15

Formación de Argentina confirmada

Titulares

(23) Emiliano Martínez

(26) Nahuel Molina

(13) Cristian Romero

(6) Marcos Senesi

(8) Marcos Acuña

(18) Nicolás Paz

(24) Enzo Fernández

(20) Alexis Mac Allister

(15) Nicolás González

(9) Julián Álvarez

(11) Thiago Almada

Suplentes

(1) Juan Musso

(12) Gerónimo Rulli

(2) Lucas Martínez Quarta

(3) Gabriel Rojas

(4) Agustín Giay

(19) Nicolás Otamendi

(5) Leandro Paredes

(7) Rodrigo De Paul

(14) Exequiel Palacios

(16) Máximo Perrone

(17) Giuliano Simeone

(22) Franco Mastantuono

(25) Valentín Barco

(10) Lionel Messi

(21) José Manuel López

Entrenador: Lionel Scaloni

20:15

Formación de Mauritania confirmada

Titulares

(30) Mamadou Diop

(20) Ibrahima Keita

(5) Lamine Ba

(21) Jordan Lefort

(3) Aly Abeid

(29) Oumar Ngom

(11) Maata Magassa

(78) Djeidi Gassama

(23) Beyatt Lekoueiry

(7) Aboubakary Koita

(27) Mamadou Diallo

Suplentes

Entrenador: Aritz López Garai

20:00

Formación de Argentina

Titulares

(23) Emiliano Martínez

(26) Nahuel Molina

(13) Cristian Romero

(6) Marcos Senesi

(8) Marcos Acuña

(18) Nicolás Paz

(24) Enzo Fernández

(20) Alexis Mac Allister

(15) Nicolás González

(9) Julián Álvarez

(11) Thiago Almada

Suplentes

(1) Juan Musso

(12) Gerónimo Rulli

(3) Gabriel Rojas

(4) Agustín Giay

(19) Nicolás Otamendi

(5) Leandro Paredes

(7) Rodrigo De Paul

(14) Exequiel Palacios

(16) Máximo Perrone

(17) Giuliano Simeone

(22) Franco Mastantuono

(25) Valentín Barco

(10) Lionel Messi

(21) José Manuel López

Entrenador: Lionel Scaloni

20:00

Formación de Mauritania

Titulares

(30) Mamadou Diop

(20) Ibrahima Keita

(5) Lamine Ba

(21) Jordan Lefort

(3) Aly Abeid

(29) Oumar Ngom

(11) Maata Magassa

(78) Djeidi Gassama

(23) Beyatt Lekoueiry

(7) Aboubakary Koita

(27) Mamadou Diallo

Suplentes

(50) Abderrahmane Sarr

(14) Khadim Diaw

(25) Demini Saleck

(24) Nouh El Abd

(24) Abdalahi Mahmoud

(18) Moctar El Hacen

(27) Guessouma Fofana

(25) Sidi Yacoub

(37) Papa Yade

(20) Sidi Bouna Amar

(10) Idrissa Thiam

(9) Souley

Entrenador: Aritz López Garai