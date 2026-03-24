Más seguridad para los devotos de la Virgen

A través de su área de Obras públicas, la comuna de Tumbaya inició ayer por la tarde la ubicación de un puente para cruzar la acequia que bordea la ruta nacional 9, con el propósito de brindar seguridad a los peregrinos cuando regresen desde Punta Corral y se desplacen para abordar los colectivos hacia San Salvador de Jujuy.

El paso estará a pocos metros y en línea casi recta del puente Bailey (que Vialidad de la Nación colocará para cruzar el río Grande). Una vez que los fieles crucen la acequia accederán directamente al sector de partida de los medios de transporte atravesando la ruta 9.

Este paso será de gran ayuda para descomprimir en dicho sector el desplazamiento de la gran cantidad de peregrinos que descenderá el próximo domingo, mientras la imagen avance a paso lento hacia el pueblo donde la comunidad la estará esperando.

Para el puente la comuna ocupó rieles como estructurase, debidamente asegurados y como base utilizarán durmientes del exferrocarril, para mayor seguridad por la gran cantidad de personas que se desplazarán por el.

El sector donde se establecerá estará debidamente acondicionado, señalizado e iluminado; y por ser la primera en que se construirá, el jefe comunal Javier Medina anticipó un proyecto de envergadura.