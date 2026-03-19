Flybondi suma una nueva ruta entre Jujuy y Córdoba

Flybondi, la primera aerolínea Low Cost de Argentina, anunció el lanzamiento de una nueva ruta que conectará de manera directa Jujuy con Córdoba, a partir del 2 de abril. Serán tres vuelos semanales, los martes, jueves y sábado con tarifas promocionales desde $44.999 final por tramo. Los tickets ya se encuentran disponibles en www.flybondi.com.

Para Jujuy, esta nueva ruta representa la primera conexión aérea interprovincial operada por la compañía, ampliando significativamente las alternativas de viaje para los pasajeros y fortaleciendo el desarrollo del turismo y de las economías regionales.

En el caso de Córdoba, continúa afianzándose como uno de los principales centros de conectividad del país. Actualmente cuenta con rutas nacionales hacia Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta, Ushuaia y El Calafate, además de conexiones internacionales con Asunción (Paraguay) y las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Florianópolis.

"Estamos muy contentos de ampliar nuestro servicio. Con esta incorporación, reforzamos la conectividad federal alcanzando un total de ocho rutas nacionales que conectan directamente distintas provincias sin pasar por Buenos Aires", comentó Federico Pastori, Chief Commercial Officer de Flybondi.

"Nuestro principal objetivo es que más personas puedan volar, acercando el avión como una opción de transporte accesible", agregó.

Cabe destacar que hacia fines del 2025, la aerolínea anunció su plan de expansión de flota, que prevé una inversión estimada de US$1.700 millones.

Esta iniciativa permitirá acompañar el crecimiento de la operación en Argentina y avanzar hacia nuevos mercados de América Latina y el Caribe, mediante la incorporación de aeronaves de última generación y una mayor eficiencia operativa.

Flybondi en números

Comenzó a operar en Argentina en 2018 y ya transportó a más de 18.000.000 personas. El 20% de sus pasajeros son personas que vuelan en avión por primera vez en su vida.

Tiene una flota de 24 aviones: trece Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase con contrato dry lease. Además, cuatro aviones Boeing 737-800 NG con 189 y siete aviones Airbus A320 bajo modalidad Acmi con 180 asientos.

Vuela a 16 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate.

Conecta a tres países de la región: Paraguay a través de su ruta Buenos Aires - Asunción y Córdoba - Asunción; Perú, con su ruta Puerto Iguazú - Lima y a 4 destinos internacionales en Brasil a través de 6 rutas: desde Buenos Aires a Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió. Y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis.