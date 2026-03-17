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Poder Judicial

Comenzaron las capacitaciones “Acceso a la justicia a víctimas de violencia de género” de la oficina de la mujer

Martes, 17 de marzo de 2026 12:53

En el marco del proyecto “Trabajando Juntos” con organizaciones de la sociedad civil, la Oficina de la Mujer del Poder Judicial comenzó, el pasado 12 de marzo, el dictado del Taller de “Acceso a Justicia a Víctimas de Violencia de Género. Buenas Prácticas”; en la oportunidad para la “Asociación para sentir a Jujuy” del barrio Malvinas Argentinas de San Salvador de Jujuy.

La actividad marcó el inicio del ciclo de capacitaciones planificadas para el presente año destinadas a instituciones y organizaciones que se desempeñan en diferentes ciudades y localidades de la geografía provincial.

En esta ocasión, el equipo interdisciplinario de la Oficina de la Mujer integrado por las Licenciadas Erica Montenegro y Eugenia Auvieux, la Fotógrafa Camila Facetti y la Técnica Agustina Alarcón, llevaron adelante un taller destinado a debatir sobre estrategias de intervención en situaciones de violencia de género.

La propuesta favoreció un espacio de retroalimentación con los asistentes, entre ellos docentes, personal administrativo, ayudantes, padres y madres, quienes recepcionaron una serie de herramientas de utilidad tanto para su trabajo dentro de la Asociación como para su vida cotidiana.

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