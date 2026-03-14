Acceso a especialidades con médicos itinerantes

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que médicos itinerantes especialistas en pediatría, oftalmología, medicina general, clínica médica, cardiología, ginecoobstetricia, tocoginecología, patología cervical, traumatología, endocrinología e infectología realizan atención en las diferentes regiones de la provincia, articulando estudios complementarios como ecografías, interconsulta y turnos con los respectivos hospitales de referencia, mientras también se programan intervenciones quirúrgicas.

El trabajo previsto en estas semanas se concreta en articulación con los hospitales de La Mendieta, La Esperanza, Palma Sola, San Pedro, El Talar, Libertador, Calilegua, Yuto, Fraile Pintado, Perico, Monterrico, El Carmen, Palpalá, Alto Comedero, Maimará, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, Susques y El Aguilar.