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Salud

Acceso a especialidades con médicos itinerantes

Se concreta atención en articulación con los hospitales.

Sabado, 14 de marzo de 2026 00:00
ESTRATEGIA SANITARIA | MÉDICOS ITINERANTES ATIENDEN EN TODA LA PROVINCIA.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que médicos itinerantes especialistas en pediatría, oftalmología, medicina general, clínica médica, cardiología, ginecoobstetricia, tocoginecología, patología cervical, traumatología, endocrinología e infectología realizan atención en las diferentes regiones de la provincia, articulando estudios complementarios como ecografías, interconsulta y turnos con los respectivos hospitales de referencia, mientras también se programan intervenciones quirúrgicas.

El trabajo previsto en estas semanas se concreta en articulación con los hospitales de La Mendieta, La Esperanza, Palma Sola, San Pedro, El Talar, Libertador, Calilegua, Yuto, Fraile Pintado, Perico, Monterrico, El Carmen, Palpalá, Alto Comedero, Maimará, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, Susques y El Aguilar.

 

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