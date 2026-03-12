Jueves con cielo parcialmente nublado

Para este jueves 12 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura máxima de 22°C en la capital jujeña. Además, se prevé una alta probabilidad de lluvias durante la tarde y tormentas aisladas hacia la noche. La humedad se ubica en un 94%, con vientos del sector este a 6 km/h.



Actualmente se registran 19°C, por lo que se recomienda salir con paraguas y pilotín al momento de salir de casa.



En el sector de Los Pericos se espera una temperatura máxima de 25°C, con un ambiente más cálido y húmedo. Sin embargo, también se pronostican lluvias con una probabilidad del 60%.