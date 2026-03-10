Operativo dengue: descacharrado y prevención tras las lluvias

El Ministerio de Salud recuerda a la población que las medidas de prevención son fundamentales, especialmente luego de jornadas de lluvias, cuando se presentan las condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de esta infección y también de Zika y chikungunya. Por eso, se debe intensificar el descacharrado en la vivienda para detectar y eliminar potenciales criaderos, es decir, objetos y elementos que pueden acumular agua donde este insecto deposita sus huevos para asegurar su ciclo de vida.

En ese marco, continúa el despliegue de los equipos de Salud para el descacharrado en diferentes sectores de la capital provincial, fortaleciendo el trabajo de promoción con recorridos casa por casa, retiro de elementos en desuso o potenciales criaderos del mosquito y acompañamiento con recomendaciones para el cuidado diario.

Cronograma de descacharrado: cada jornada inicia desde las 8.30 horas

• Miércoles 11/03: zona CAPS Victoria Cruz – Barrios 150 Hectáreas y 10 Hectáreas – Alto Comedero

• Jueves 12/03: zona CAPS 249 – Barrios San Jorge, Bicentenario, Loteo Sarita, Asentamiento Néstor Kirchner y Bartoletti

• Viernes 13/03: zona Hospital Snopek – Barrio B2 – Alto Comedero