Homenaje a la gran artista Susana Suárez

El Día de la Mujer fue propicio para tributar homenaje a una mujer cuya labor ha sido tan inmensa como silenciosa. Hablar de Susana Suárez es hablar de una artista multifacética, pero, sobre todo, de una mujer que ha hecho de la recuperación del tiempo su bandera. Susana Suárez, posee ese don escaso de ver belleza donde otros ven descarte. En sus manos, el papel, las telas, las cáscaras de huevo, la arcilla y hasta los materiales más humildes se rinden ante un talento creador que no conoce límites. Desde la delicadeza del óleo y las acuarelas, hasta el rescate ancestral de la cerámica prehispánica del Valle de San Francisco, su paleta es tan vasta como su espíritu sensible.

Recuperación del patrimonio del Museo Histórico. Su trabajo más sagrado ha sido el que no siempre se ve en las galerías, fue el rescate físico de nuestra historia. Susana Suárez ha pasado horas en el Museo "Pablo Balduin" de San Pedro de Jujuy, recuperando marcos devorados por termitas, limpiando textiles antiguos que yacían en el olvido y restaurando muebles que

guardan el ADN de nuestro pueblo. Resulta imposible pasear la mirada por el Museo Histórico, Arqueológico y de Arte de la ciudad sin admirar la belleza y el milagro de sus manos artesanas en todo el patrimonio que custodia en su interior.

LABOR | HA HECHO DE LA RECUPERACIÓN DEL TIEMPO SU BANDERA.

Resulta paradójico que una artista con tal capacidad de rescate patrimonial haya permanecido tantos años fuera del sistema formal, que no haya sido convocada para nutrir el alma de tantos jóvenes a pesar de su vasta experiencia y talento innato, porque uno de sus sueños es enseñar, despertar en otras personas el amor por el arte.

MINUCIOSO | EL TRABAJO DE RESTAURACIÓN.

Mientras la artista atraviesa un momento delicado de salud, el equipo de Grito Verde, unió manos y voluntades para agradecer tanto tiempo de entrega tributándole un merecido reconocimiento. "Llegamos no sólo para reconocer a la artista, sino para abrazar a la mujer que se puso al hombro la identidad de los sampedreños", dijeron las integrantes de Grito Verde que llegaron con el firme compromiso de que su obra, su lucha y su nombre no queden como aquel sueño del Museo, esperando una recuperación que nunca llega. "Fue un justo reconocimiento a esa artesana de mil sueños, cuyas manos salvaron la historia. Hoy, muchas manos y oraciones la sostienen.

CONCENTRACIÓN | UN TALENTO CREADOR QUE NO CONOCE LÍMITES.

para recordarle que no está sola y que su trabajo es valorado por quienes realmente aman a San Pedro", indicaron, tras relatar la gran emoción vivida.

INCANSABLE | SUSANA SUÁREZ Y SU AMOR POR EL PATRIMONIO.

"En el momento en que tenía la mención en sus manos, con lágrimas en los ojos sólo atinó a decir -lo que hice por el Museo fue un deber moral y lo volvería a hacer una y mil veces-, fueron palabras tan inmensas que en las que se resume la ética de una verdadera guardiana de la cultura. No lo hizo por el aplauso, ni por el sueldo, ni por la fama, lo hizo porque su conciencia no le permitía dejar que la historia de San Pedro se llenara de moho en un museo clausurado", sostuvieron.

Su sueño

Hace un tiempo, Susana "Susú" Suárez presentó una obra que conmovió a los sampedreños: una pintura de la antigua "Casa Hacienda" (hoy Museo Histórico) en todo su esplendor. No fue solo una técnica impecable, fue un acto de fe.

"Realicé esta pintura por amor. Aquí nació la historia de los sampedreños. Sueño ver esta casa recuperada, erguida y majestuosa", expresó en aquella oportunidad. Mientras el tiempo y el olvido amenazaban las paredes de la calle Miguel Aráoz al 500, Susana Suárez la mantiene viva en su lienzo, en su mente y en su corazón, esperando que alguien más vea lo que sus ojos de artista ya saben: que el Museo todavía es pera.