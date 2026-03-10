Tres años de prisión por conducción imprudente

Un hombre fue sentenciado a la pena de 3 años de prisión en suspenso por haber sido encontrado penalmente responsable del delito de "homicidio culposo" en perjuicio de una mujer. El hecho ocurrió en 2022 cuando el condenado manejaba una camioneta, cruzó un río crecido en el departamento Rinconada y el vehículo fue arrastrado por la corriente ocasionando la muerte de la pasajera, en la Puna jujeña.

Si bien el fallo fue emitido días atrás, en las últimas horas se conoció que el juez unipersonal con función de juicio Pablo Pullen Llermanos emitió la sentencia, además el acusado fue inhabilitado para conducir vehículos automotores por el plazo de 5 años. El magistrado también le impuso al hombre el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de condena por la cual no irá de inmediato a la cárcel.

Por otro lado, durante la audiencia de debate desarrollada en los Tribunales de la capital jujeña presidida por el juez Llermanos, se hizo presente el fiscal que investigó la causa, Fernancdo Alancay, la querella representada por Rita Luciana Vilte y la defensa técnica del acusado ejercida por Raúl Colqui.

Sobre los hechos

Según la acusación realizada por la Fiscalía, el hecho investigado ocurrió el 26 de enero de 2022 aproximadamente a las 16.30, en la intersección entre la ruta provincial Nº 70 y el río Cerro Negro. En este punto ubicado entre los parajes rurales El Morro y Cerro Negro, en inmediaciones del río Colquimayo del Departamento Rinconada, el acusado conducía una camioneta Toyota Hilux trasladando a dos hombres y una mujer, la víctima.

Al llegar al lugar antes descripto, el conductor, teniendo conocimiento de las inclemencias del tiempo y la crecida abundante del río Cerro Negro, desatendió la advertencia de la víctima que le dijo que "espere un ratito". Fue entonces que no le importó el riesgo y la posición en espera de los demás vehículos al borde del cauce, cruzó con imprudencia el río en el vehículo manifestando "yo ya crucé hace rato", "el río subió un poquito más", llevando consigo a los tres ocupantes del rodado.

Apenas ingresaron al cauce de agua, la camioneta fue arrastrada por la corriente del río por más de 300 metros aproximadamente, quedando la misma en el empalme de los ríos Cerro Negro y Colquimayo.

Testigos ocasionales del hecho lograron rescatar del río con una soga al automovilista y a los otros dos hombres, mientras que la víctima, tras ser arrastrada por la corriente del río más de 6 kilómetros fue hallada sin vida. Días más tarde, mediante la autopsia a su cadáver se estableció que perdió la vida por una "asfixia por sumersión".