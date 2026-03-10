Detuvieron a un efectivo tras los disturbios del lunes

Un efectivo policial fue detenido en las últimas horas, luego de la denuncia formal realizada desde el gobierno de la provincia, tras los disturbios registrados la noche del lunes pasado en inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Según se pudo establecer, un grupo de efectivos policiales había sido identificado y uno de ellos fue puesto a disposición de la Justicia, luego de los incidentes registrados la noche del lunes pasado, en medio del reclamo por mejoras salariales, que mantienen los efectivos policiales de la provincia.

Alrededor de las 21 del lunes, un grupo de voceros de los demandantes fueron recibidos por el jefe de seguridad de la Casa de Gobierno y al no obtener una respuesta favorable e inmediata, rodearon la manzana y sobre calle Sarmiento empezaron los disturbios, donde los manifestantes quemaron neumáticos y encendieron pirotecnia.

Personal del Cuerpo de Infantería rodeó la Casa de Gobierno para evitar que los hechos recrudezcan y esto fue lo que habría generado que los ánimos se caldeen y terminaron derribando una parte del enrejado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron analizadas por el Ministerio Público de la Acusación y tras la demanda penal del estado por los disturbios, un efectivo policial fue detenido y ahora los investigadores analizan el grado de participación que tuvo, para una calificación legal imputativa.

UNA IMPORTANTE | CANTIDAD DE EFECTIVOS SE MANIFESTARON.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que los investigadores no descartan que para esta jornada surjan más pedidos de detenciones, para los manifestantes que provocaron incendio en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Hay que recordar que la última manifestación encabezada por los efectivos policiales, se dio en medio de una fuerte interna entre el personal retirado y los que están en actividad. Es que los efectivos no reconocen al personal retirado, como emisario en las conversaciones que mantuvieron con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro y el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo.

Sobre los hechos

Todo comenzó luego de que tomara estado público las resoluciones 77 y 78 (con fecha del 20 de febrero) del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, aumentando un adicional del 35 por ciento del sueldo, no remunerativo y no bonificable a efectivos que cumplen custodia al gobernador y vice gobernador, como así también a los efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) y un 70 por ciento del sueldo, no remunerativo y no bonificable, para personas cuentan con cargo jerárquicos de la plana mayor.

Tras las primeras aproximaciones para el diálogo, desde el Ministerio de Seguridad dejaron sin efecto las resoluciones que beneficiaban a un determinado grupo policial y fueron convocados a una reunión, para el lunes de 16, donde se podría negociar una supuesta mejora salarial.

Ahora hay que tener en cuenta que el petitorio de los efectivos es un incremento del 50 por ciento en el recibo de haberes y si bien los voceros se muestras optimistas, el ofrecimiento del gobierno puede variar.

Llamado a la paz social

Tras los disturbios registrados, el Gobierno de Jujuy hizo un llamado a la calma y la paz social, al tiempo que reafirma la firme voluntad de diálogo y consenso, garantizando la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad.

El comunicado hizo referencia a un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, quien pretendió desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes patrimoniales que pertenecen a todos los jujeños.

"Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás".