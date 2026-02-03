Abordaje integral para la enfermedad renal crónica

El Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la comunidad que, a través de un convenio con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) firmado en septiembre de 2025, la provincia adhirió al Programa de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (Erca) siendo referente el Servicio de Nefrología del hospital "Pablo Soria" de esta capital.

"Actualmente registramos 11 pacientes con insuficiencia renal en un estadio 3b en adelante, esto significa personas con pérdida de función renal de moderada a grave. Una vez identificada la persona, podemos organizar el tratamiento o ingreso a trasplante preventivo, lista de espera o terapia de reemplazo renal que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal", explicó la coordinadora del Consultorio de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (Cerca), María Graciela Palczewicz.

Atención los martes

"El hospital 'Pablo Soria' dispone de este consultorio con atención cada martes, contando con un equipo de profesionales nefrólogas para el seguimiento con turno protegido, asistencia temprana y evaluación de todas las especialidades, es decir, realizando el abordaje con mirada multidisciplinaria junto a cardiología, endocrinología, nutrición, salud mental, trabajo social, entre otras especialidades", agregó Palczewicz.

La coordinadora también destacó que la persona con esa patología, una vez que reconoce lo que es la enfermedad, "sabe cuál va a ser su progresión y su pronóstico, y esto evita fundamentalmente llegar a situaciones críticas o de urgencia especialmente en las guardias".

Hizo saber que Cerca recibe personas con derivación de toda la provincia, considerando que la enfermedad renal crónica se vincula a diagnósticos asociados como diabetes o hipertensión arterial. "La detección de la persona con falla renal progresiva y la derivación oportuna permite iniciar el seguimiento completo. Eso significa herramientas para la propia persona, para la familia y el entorno cercano, con información, con registro para resultados diferentes en el día a día y la calidad de vida", concluyó Palczewicz.