CASA DEL HORROR
salarios
Paritarias 2026
gremio docente
boxeo
MPA
Patota
Descarga eléctrica
Marcha
Seccional 60º
Jujuy sigue sin casos de dengue

La cartera sanitaria destacó la labor preventiva.

Jueves, 12 de febrero de 2026 00:00
IMAGEN ILUSTRATIVA.

El Ministerio de Salud informó que la provincia de Jujuy continúa sin casos de dengue, destacando el trabajo sostenido en prevención, vigilancia y control, dentro de una estrategia integral que prioriza el abordaje territorial y el cuidado comunitario.

Las acciones incluyen el monitoreo del mosquito vector con la colocación de ovitrampas, la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica y la vacunación, con un rol central del descacharrado en cada vivienda, la medida más efectiva para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, recomendando la cartera sanitaria la continuidad del cuidado personal con el uso de repelentes y telas mosquiteras, entre otras medidas.

 

