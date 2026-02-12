Jujuy sigue sin casos de dengue

El Ministerio de Salud informó que la provincia de Jujuy continúa sin casos de dengue, destacando el trabajo sostenido en prevención, vigilancia y control, dentro de una estrategia integral que prioriza el abordaje territorial y el cuidado comunitario.

Las acciones incluyen el monitoreo del mosquito vector con la colocación de ovitrampas, la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica y la vacunación, con un rol central del descacharrado en cada vivienda, la medida más efectiva para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, recomendando la cartera sanitaria la continuidad del cuidado personal con el uso de repelentes y telas mosquiteras, entre otras medidas.