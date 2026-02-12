Jujuy: En enero la inflación fue de 3,1%

La inflación de Jujuy en el mes de enero se ubicó por encima del promedio regional y de la media nacional, de acuerdo con el informe publicado ayer por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec).

En detalle, en el primer mes del año el Índice de Precios a Consumidor (IPC) en San Salvador de Jujuy registró una variación del 3,1% respecto a diciembre. En lo que concierne a la comparación interanual, el incremento alcanzó el 32,3%.

Con estas cifras, el índice provincial se posicionó por encima del promedio del NOA, que fue del 2,8%, y también superó levemente al índice nacional informado por el Indec, que marcó un 2,9% en enero. De esta manera, Jujuy inició el año con una movimiento inflacionario algo más intenso.

El rubro que más impulsó la inflación fue Alimentos y bebidas, con un aumento mensual del 4,3%. Cabe recordar que todavía esta división representa el 50,32% de la canasta de consumo medida por la Dipec, porcentaje que se modificará cuando la provincia aplique la nueva fórmula de medición del IPC. Adelantaron que pasará de representar el 50,32% del índice a un 30,1%, reflejando una estructura de gasto más acorde a la realidad actual.

En lo que respecta a los alimentos que más traccionaron la inflación están la papa que subió 61,9%, la manzana 48,8%, la cebolla 28% y el limón 23,5%. Y cortes de carne como la paleta 14,1%, la cuadrada 9,5% y la carne picada 9,3%.

En contraste, algunos productos mostraron bajas, como el jamón cocido -14,7%, queso de postre -12%, tomate -12,2% , pañales -5,4%, y algunos pocos más.

Volviendo a los rubros, los que también aportaron a la suba del IPC fueron: Esparcimiento 2,9%, principalmente por las actividades de las vacaciones de verano,Vivienda, combustible y electricidad 2,4% y Atención médica y gastos para la salud 1,7%.

De esta manera, Jujuy inicia el año con una dinámica inflacionaria que la posiciona por encima de los índices que mide el Indec. Este viernes la Dipec dará a conocer cual fue el costo de las Canastas Básicas.