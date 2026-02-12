22°
12 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Paritarias 2026
gremio docente
boxeo
MPA
Patota
Descarga eléctrica
Marcha
Seccional 60º
deporte adaptado
LIGA PROFESIONAL
Paritarias 2026
gremio docente
boxeo
MPA
Patota
Descarga eléctrica
Marcha
Seccional 60º
deporte adaptado
LIGA PROFESIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
DIPEC

Jujuy: En enero la inflación fue de 3,1%

Fue impulsada por la suba de Alimentos y bebidas del 4,3%, rubro que concentra más de la mitad de la canasta.

Abigail Terán

Jueves, 12 de febrero de 2026 00:00

La inflación de Jujuy en el mes de enero se ubicó por encima del promedio regional y de la media nacional, de acuerdo con el informe publicado ayer por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec).

En detalle, en el primer mes del año el Índice de Precios a Consumidor (IPC) en San Salvador de Jujuy registró una variación del 3,1% respecto a diciembre. En lo que concierne a la comparación interanual, el incremento alcanzó el 32,3%.

Con estas cifras, el índice provincial se posicionó por encima del promedio del NOA, que fue del 2,8%, y también superó levemente al índice nacional informado por el Indec, que marcó un 2,9% en enero. De esta manera, Jujuy inició el año con una movimiento inflacionario algo más intenso.

El rubro que más impulsó la inflación fue Alimentos y bebidas, con un aumento mensual del 4,3%. Cabe recordar que todavía esta división representa el 50,32% de la canasta de consumo medida por la Dipec, porcentaje que se modificará cuando la provincia aplique la nueva fórmula de medición del IPC. Adelantaron que pasará de representar el 50,32% del índice a un 30,1%, reflejando una estructura de gasto más acorde a la realidad actual.

En lo que respecta a los alimentos que más traccionaron la inflación están la papa que subió 61,9%, la manzana 48,8%, la cebolla 28% y el limón 23,5%. Y cortes de carne como la paleta 14,1%, la cuadrada 9,5% y la carne picada 9,3%.

En contraste, algunos productos mostraron bajas, como el jamón cocido -14,7%, queso de postre -12%, tomate -12,2% , pañales -5,4%, y algunos pocos más.

Volviendo a los rubros, los que también aportaron a la suba del IPC fueron: Esparcimiento 2,9%, principalmente por las actividades de las vacaciones de verano,Vivienda, combustible y electricidad 2,4% y Atención médica y gastos para la salud 1,7%.

De esta manera, Jujuy inicia el año con una dinámica inflacionaria que la posiciona por encima de los índices que mide el Indec. Este viernes la Dipec dará a conocer cual fue el costo de las Canastas Básicas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD