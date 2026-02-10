“Las suspensiones en el PJ significan una proscripción”

La diputada provincial y dirigente del PJ jujeño, Verónica Valente, lanzó ayer duras críticas a los interventores partidarios por la suspensión de las afiliaciones de más de 300 dirigentes, al afirmar que eso representó una "proscripción" y que el peronismo jujeño está cada vez "más cerrado y sin debate interno".

En diálogo con FM SOL, la excandidata a diputada nacional por Primero Jujuy Avanza sostuvo que La Cámpora busca "esconder al peronismo" y que es "vergonzoso" que el partido en la provincia sea conducido desde Buenos Aires como está ocurriendo ahora.

"Cuando se habla de proscribir, eso es lo que nosotros sentimos cuando ocurrió ese oleaje de suspensiones a compañeros y compañeras. ¿Por qué yo no podía ser candidata a diputada nacional por el peronismo si caminé los barrios de Jujuy y conozco la necesidad de la gente? Acá vinieron los interventores -ambos bonaerenses- y dijeron que Leila Chaher era la única que podía ser candidata. Obviamente, los interventores repitieron las instrucciones que había dado Cristina Kirchner desde su casa en la ciudad de Buenos Aires, lo que es inaceptable", expresó Valente.

La licenciada en Trabajo Social señaló que "el PJ jujeño era un partido de puertas abiertas" y que ahora siente que se está transformando en "una pyme de La Cámpora". "Nunca el Partido Justicialista se hizo tan cerrado como ahora. Que dos personas manejen el partido desde Buenos Aires y decidan quién va a ser la candidata lo hemos sentido como una proscripción. Hoy el peronismo tiene que empezar a charlar y a volver a los principios de cómo nosotros hemos constituido la militancia, que es recorriendo las calles y escuchando a los vecinos en el territorio. Eso no se consigue a dedo desde un departamento en la ciudad de Buenos Aires", agregó.

La dirigente destacó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof vaya a conducir el PJ de esa provincia en lugar de Máximo Kirchner y se esperanzó por un repliegue de La Cámpora del escenario nacional y provincial. De hecho, Valente consideró que "la decisión de Cristina de suspender a 300 afiliados y beneficiar únicamente a Leila Chaher solo favorecerá las chances electorales de La Libertad Avanza y del gobierno provincial, en detrimento de las posibilidades del peronismo". "Ningún vecino que hoy esté disconforme con Milei o con el Gobierno de la provincia se volcará al peronismo como alternativa si no hay ningún tipo de debate interno como quiere instalar la expresidenta", aseveró.

Tras señalar que no la sorprendió la postura de los interventores, añadió: "Estos señores de Buenos Aires decidieron de que se suspenda todo el proceso de las elecciones, entonces ahí te das cuenta de que no quieren que los compañeros que empezaron a sentir que había una esperanza se integren al partido y lo volvieron a cerrar". En ese contexto, resaltó la figura del presidente del bloque justicialista, Rubén Rivarola, como "un hombre de diálogo, que conoce el territorio, que respeta las diferencias de opiniones y que está convencido de que hay que ejercer una oposición madura que no se oponga a todo sin ofrecer soluciones a la gente".

"Más allá de la infraestructura, nosotros nos seguimos reuniendo, y esto tengo que agradecerlo, porque gracias a nuestro presidente del bloque de diputados, Rubén Rivarola, hay un espacio que tenemos dentro de la provincia de Jujuy en la calle Salta. Allí nos juntamos los compañeros a dialogar y tuvimos la última reunión de autoconvocados, donde algunos que no habían sido suspendidos fueron a brindarnos la solidaridad y a ponerse a disposición para trabajar juntos", señaló Valente, quien agregó que ya se realizaron las presentaciones judiciales pertinentes para revertir la "injusta" decisión de los interventores del PJ jujeño.

La legisladora expresó que "los interventores no querían elecciones internas en el PJ de Jujuy" y que lo que hicieron fue "insistir en que la única candidata tiene que ser Chaher". "En realidad ahora son dos, porque también hay que sumar al diputado nacional Guillermo Snopek, que avala todo lo que la intervención plantea. Entonces hay dos personas que están ahí con los interventores y a nivel nacional, con la mano de Cristina, haciendo de que acá el PJ no tenga movimiento, pero nosotros igual nos juntamos, porque las convicciones no nos las van a suspender".

Para concluir, Valente manifestó: "Nosotros vamos a seguir estando en el territorio, nunca lo descuidamos. El Frente Primero Jujuy Avanza sigue latente como el verdadero espacio del peronismo en la provincia. Le agradecemos al ciudadano que ha pensado que esa lista era distinta y que venía con nuevos aires, realmente era una lista con muchos compañeros y compañeras jóvenes que vienen militando y hoy lo seguimos haciendo, porque creo que eso es lo que a nosotros nos mantiene motivados".