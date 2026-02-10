En Maimará, celebración del Jueves de Comadres

Las agrupaciones de comadres maimareñas se preparan para pasado mañana celebrar de la mejor manera su día, cantando, bailando y anticipando el festejo del carnaval, para el que restan escasos días para finalmente ser desenterrado en la Quebrada.

En clubes, tinglados, casas, restaurantes y otros espacios se reunirán desde el mediodía para compartir un almuerzo y luego chayar el mojón, la bandera de la agrupación y todas las colaboraciones de las madrinas.

Con ello dará inicio el baile, y en el atardecer, batiendo la bandera, saldrán a recorrer las calles del pueblo hasta llegar a la plaza central donde se producirá el topamiento de comadres pertenecientes a Los Ácidos, Casastchock, el hospital, a la municipalidad y a otras instituciones.

En el pueblo son más de 30 las agrupaciones de comadres que se reúnen en esa jornada para celebrar desde el mediodía hasta el anochecer, y el viernes lo dedican para descansar, porque el sábado se reúnen nuevamente en el mojón de la comparsa para desenterrar al momo.

El municipio para ese día se ocupará en implementar un control de tránsito vehicular que garantice la seguridad de las comadres mientras se desplacen por las calles; asimismo un control en la venta de comida en la vía pública, y vigilancia en los sectores próximos donde haya festejos.

El objetivo es garantizar una celebración sana tanto para las comadres como para el público y turistas que lleguen a Maimará en ese día de festejo, y que la mayoría de los visitantes elija permanecer en el pueblo para disfrutar del carnaval con las comparsas y agrupaciones locales.

Conferencia

La Dirección de Cultura del municipio de Maimará convocó para hoy a las 10, en el Hotel Winu (Belgrano 1881 en esa localidad), para dar a conocer las actividades previstas durante la celebración del carnaval que será desenterrado el próximo 14 y se extenderá por una semana. Estarán autoridades municipales y directivos de comparsas.