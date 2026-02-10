23°
Unión Obrera Metalúrgica
Avellaneda
Maimara
El tiempo en Jujuy
LIGA PROFESIONAL
Liga Profesional 2021
Copa Argentina
Fútbol italiano
atp 250 de Buenos Aires
LALIGA ARGENTINA

ATP 250 de Buenos Aires

Etcheverry ganó y ya está en los octavos

El platense se impuso por 6-3 y 6-4 a Andrea Pellegrino.

Martes, 10 de febrero de 2026 00:00
TOMÁS ETCHEVERRY | EL PLATENSE GANÓ Y AVANZÓ EN BUENOS AIRES.

El tenista argentino Tomás Etcheverry venció ayer por la tarde en sets corridos al italiano Andrea Pellegrino para superar la 1º ronda y meterse en los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires que se juega sobre polvo de ladrillo. El platense de 26 años se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y treinta y nueve minutos de juego, aproximadamente.

Etcheverry comenzó fuerte su andadura en el Argentina Open no solo por el triunfo, sino porque consiguió ponerse 3-0 arriba en el primer asalto y comenzó a encaminar un encuentro en el que no sufriría mayores sobresaltos.

Con un quiebre de servicio en el segundo juego y tras mantener todos los suyos, el jugador "albiceleste" se llevó la manga inicial por 6-3 para la alegría del público local que lo estaba alentando en las tribunas.

Lejos de mostrar signos de cansancio, Etcheverry volvió a imponer su jerarquía, que lo tiene cerca de los cincuenta mejores tenistas del mundo, para batir el saque del italiano en el quinto juego y apagar las esperanzas de su rival de llevar el cotejo a un tercer set.

Dos break-points y siete aces bastaron para que el argentino consiguiera imponerse ante Pellegrino y avanzar a los octavos de final del evento deportivo llevado a cabo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, instancia en la que aguarda para conocer a su próximo rival que saldrá del ganador del cruce entre Román Andrés Burruchaga y Laslo Djere que se enfrentarán hoy después del mediodía porteño.

 

Temas de la nota

