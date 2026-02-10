Roma y un triunfo clave para seguir en los puestos altos

Roma derrotó a Cagliari por 2 a 0 en el partido que disputaron ayer, en el estadio "Olímpico" de la ciudad romana, por la vigesimocuarta fecha de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano.

El delantero neerlandés Donyell Malen convirtió un doblete, para garantizar el triunfo de su equipo.

Con el triunfo, el local alcanzó los 46 puntos y se ubicó en la quinta posición de la máxima categoría italiana, en zona de clasificación a la Liga de Europa, mientras que el Cagliari es duodécimo con 28 unidades, 10 puntos por encima de la zona de descenso.

La primera llegada de peligro fue del local, a los 15 minutos, con un avance por derecha del extremo argentino Matías Soulé, cuyo zurdazo se fue cerrando sobre el segundo palo y se fue desviado por pocos centímetros.

El primer gol del encuentro llegó a los 24 minutos, con un pase filtrado por derecha para el desmarque de Malen, que picó la pelota por encima del achique del arquero Elia Caprile para marcar el 1-0.

El local se acercó al segundo a los 40 minutos, por medio de un centro por derecha que cayó en el área chica y fue cabeceado por el defensor Daniele Ghilardi, cuyo remate se fue cerca del palo izquierdo de Caprile.

No hubo más situaciones de peligro hasta los 19 minutos del complemento, cuando un centro atrás del carrilero Zeki Celik habilitó a Malen, que estaba sobre el área chica y empujó la pelota al segundo gol.

Cagliari no tuvo llegadas hasta los 33 minutos, con un remate lejano del mediocampista Ibrahim Sulemana, que salió alto e impactó en el travesaño del arquero Mile Svilar.

En otro partido jugado ayer por la Serie A Atalanta derrotó a Cremonese por 2 a 1 en el partido que disputaron hoy, en el estadio Gewiss, por la vigesimocuarta fecha de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano.

El local se quedó con el triunfo con los goles Nikola Krstovic y Davide Zappacosta, mientras que Cremonese pudo descontar por medio del tanto Morten Thorsby.