Corte programado de agua afectará a nueve barrios de San Salvador de Jujuy

Este miércoles 7 de enero, nueve barrios de San Salvador de Jujuy sufrirán un corte programado del servicio de agua potable, según comunicó la empresa Agua Potable de Jujuy. La interrupción, que se extenderá por 24 horas, forma parte de trabajos de mejora en la red.

Los barrios afectados serán: Los Perales, Chijra, Campo Verde, Bajo La Viña, Alto La Viña, Higuerillas, Marcelino Vargas, AMPUAP 5 y Las Moras. El corte comenzará a las 9 de la mañana del miércoles y se espera una restauración gradual durante las primeras horas del jueves 8 de enero, con normalización total estimada para las 6 de la mañana.

Para paliar la falta del servicio, la empresa dispondrá camiones cisterna en las zonas afectadas. Además, habilitó una línea de WhatsApp para que los vecinos puedan realizar consultas o reportar inconvenientes.

Se recomienda a los habitantes de los sectores mencionados tomar precauciones, almacenar agua con antelación y utilizar el recurso de manera responsable durante el período de suspensión.

La empresa desplegará camiones cisterna las 24 horas (unidades K25, K28, K36, K40, K42 y Defensa Civil) para paliar la falta de suministro. Para consultas en tiempo real o solicitudes, contactar por WhatsApp al 388-4565229.