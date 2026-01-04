Mañana se pone en marcha Verano Activo

La comuna capitalina informó que mañana dará inicio la cuarta edición de Verano Activo, una propuesta gratuita destinada a adultos y adultos mayores, orientada a promover el bienestar, el movimiento, la recreación y el encuentro social durante la temporada estival, con actividades descentralizadas en distintos puntos de la ciudad.

Bajo el lema "Movimiento, bienestar y encuentro para disfrutar el verano", el programa ofrece espacios de contención y participación activa, fortaleciendo hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre en comunidad.

La gran apertura se realizará de 17 a 19.30 en el Natatorio Municipal "Guillermo Poma", ubicado en el Parque San Martín, donde se dará comienzo oficial a las actividades de esta nueva edición.

Verano Activo se desarrollará en la Delegación Municipal de Reyes, CPV Santa Ana (Alto Comedero) y en el citado natatorio, lugares donde se brinda mayor información sobre el programa y las inscripciones para participar.