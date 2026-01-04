20°
Capacitación
Secretaría de Ordenamiento Territorial
Adultos mayores
Instituto Protagonistas de la Historia de Jujuy
Fraile Pintado
LIBERTADOR
IncluApp
Barrio Campo Verde
Dirección de Zoonosis
Policía de Jujuy
Mañana se pone en marcha Verano Activo

Se cumplirá en tres espacios del municipio capitalino.

Domingo, 04 de enero de 2026 00:00

La comuna capitalina informó que mañana dará inicio la cuarta edición de Verano Activo, una propuesta gratuita destinada a adultos y adultos mayores, orientada a promover el bienestar, el movimiento, la recreación y el encuentro social durante la temporada estival, con actividades descentralizadas en distintos puntos de la ciudad.

Bajo el lema "Movimiento, bienestar y encuentro para disfrutar el verano", el programa ofrece espacios de contención y participación activa, fortaleciendo hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre en comunidad.

La gran apertura se realizará de 17 a 19.30 en el Natatorio Municipal "Guillermo Poma", ubicado en el Parque San Martín, donde se dará comienzo oficial a las actividades de esta nueva edición.

Verano Activo se desarrollará en la Delegación Municipal de Reyes, CPV Santa Ana (Alto Comedero) y en el citado natatorio, lugares donde se brinda mayor información sobre el programa y las inscripciones para participar.

 

