Hallan un cadáver atrapado en la compuerta del "Canal de la Muerte"

El macabro hallazgo se produjo este martes en el canal derivador de riego N° 8, un curso de agua tristemente conocido en la zona como el "Canal de la Muerte". Personal que realizaba tareas de mantenimiento en la zona, a la altura del barrio Los Diamantes, se topó con el cuerpo de una persona atrapado en una de las compuertas.

Ante el descubrimiento, se dio inmediato aviso a las autoridades. Al lugar arribaron peritos de la Policía, quienes ya se encuentran trabajando en la escena para realizar los primeros levantamientos y pericias correspondientes. Según informaron fuentes oficiales, se espera la llegada del fiscal zonal asignado a la causa para poder iniciar con las tareas de rigor, que incluirán la extracción del cuerpo y su posterior identificación.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima, ni su sexo o edad aproximada. Tampoco se dieron a conocer las posibles causas de la muerte o cuánto tiempo pudo haber estado el cadáver en el agua.

Noticia en desarrollo...