Capturaron a un sujeto que irrumpió en una casa y agredió al dueño

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N° 1 capturaron en la noche del domingo a un hombre de 30 años, tras una persecución que incluyó un recorrido por los techos de viviendas en el Barrio Belgrano.

Todo comenzó tras una alerta por un ilícito en una vivienda de la calle Lugones. Según los reportes, un sujeto irrumpió en el domicilio con intención de robo y agredió físicamente al propietario, ocasionándole una herida cortante, para luego darse a la fuga.

El procedimiento se activó alrededor de las 20:10, cuando personal policial que realizaba recorridos preventivos cerca de la cancha de Obras Públicas divisó a un individuo que coincidía con la descripción del sospechoso. Al sentirse descubierto, el hombre inició una desesperada huida trepando por los techos de las casas en el asentamiento El Sausal, lo que desencadenó una intensa persecución a pie por parte de los uniformados.

La carrera culminó en un terreno baldío de la Avenida 1 de Mayo. Allí, el sujeto se tornó extremadamente agresivo y opuso una férrea resistencia, por lo que los efectivos debieron aplicar técnicas de reducción para lograr controlarlo y aprehenderlo.

Finalmente, el individuo fue trasladado y alojado en la Comisaría Seccional 44°, donde fue identificado y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Según constató la fuerza, el detenido ya contaba con denuncias previas por parte de otras víctimas y se encontraba bajo investigación por hechos de similar naturaleza.