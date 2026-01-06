25°
6 de Enero,  Jujuy, Argentina
TEMAS

Por los clubes
Día de Reyes
El tiempo en Jujuy
rutas
Danza
Agua potable
PERICO
Orán
Chubut
barrio Belgrano
DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
Día de Reyes

Los Reyes Magos recorrieron las calles céntricas de San Salvador de Jujuy

Este martes 6 de enero, los Reyes Magos salieron desde horas de la mañana a recorrer las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, luciendo sus tradicionales vestimentas y llevando regalos, dulces y chocolatadas para los niños.

Martes, 06 de enero de 2026 12:16

La actividad fue organizada por la Dirección de Salud Integral y Género, en conjunto con la Municipalidad, quienes se instalaron sobre la Peatonal Belgrano con un stand lúdico que contó con la presencia de los tres Reyes Magos. Allí, los niños pudieron sacarse fotos, jugar y participar de desafíos y adivinanzas para ganar premios.

Durante toda la mañana se registró una gran concurrencia de niños y familias, que se acercaron con entusiasmo e ilusión para vivir la experiencia de encontrarse con los Reyes.

Por la tarde, la actividad continuará en el barrio San Francisco de Álava, donde a partir de las 15 horas los Reyes Magos recorrerán el sector repartiendo golosinas.

Por otro lado, en Plaza Belgrano, la hermana Silvia del Colegio El Huerto, junto a colaboradores, repartió chocolatadas, galletas y golosinas a las familias presentes. Además, llevaron una canasta con la imagen del Niño Jesús, con el objetivo de recordar su nacimiento y transmitir un mensaje de fe y esperanza a la comunidad.

