Los Reyes Magos recorrieron las calles céntricas de San Salvador de Jujuy

La actividad fue organizada por la Dirección de Salud Integral y Género, en conjunto con la Municipalidad, quienes se instalaron sobre la Peatonal Belgrano con un stand lúdico que contó con la presencia de los tres Reyes Magos. Allí, los niños pudieron sacarse fotos, jugar y participar de desafíos y adivinanzas para ganar premios.

Durante toda la mañana se registró una gran concurrencia de niños y familias, que se acercaron con entusiasmo e ilusión para vivir la experiencia de encontrarse con los Reyes.

Por la tarde, la actividad continuará en el barrio San Francisco de Álava, donde a partir de las 15 horas los Reyes Magos recorrerán el sector repartiendo golosinas.

Por otro lado, en Plaza Belgrano, la hermana Silvia del Colegio El Huerto, junto a colaboradores, repartió chocolatadas, galletas y golosinas a las familias presentes. Además, llevaron una canasta con la imagen del Niño Jesús, con el objetivo de recordar su nacimiento y transmitir un mensaje de fe y esperanza a la comunidad.