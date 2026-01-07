29°
7 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

subsidios
San Pedro
Rusia
Santuario de Río Blanco
Casa de Gobierno
corsos capitalinos
Marco Rubio
Reyes Magos
Rusia
salud
subsidios
San Pedro
Rusia
Santuario de Río Blanco
Casa de Gobierno
corsos capitalinos
Marco Rubio
Reyes Magos
Rusia
salud

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1515.00

3884873397
PUBLICIDAD
SALUD

¿Qué puedo hacer para mantenerme saludable este verano?

Con la llegada del verano, las familias aprovechan para salir y realizar actividades al aire libre, por eso la cartera de salud de la provincia emitió algunas recomendaciones para disfrutar del verano de forma segura.

Miércoles, 07 de enero de 2026 18:12

El verano incentiva las actividades al aire libre, y miles de jujeños aprovechan esta epoca del año para cuidarse fisicamente y realizar diferentes actividades fuera de casa. 

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda practicar al menos 30 minutos de actividad física todos los días y al menos dos veces a la semana realizar trabajo de fortalecimiento muscular que mejora el tono muscular y las articulaciones, refuerza los huesos y previene enfermedades, además de aumentar las defensas del cuerpo.

Siempre con previa consulta al médico de cabecera para iniciar o sumar actividad física, es clave también elegir el ejercicio de preferencia y más adecuado a la situación particular: caminar, correr, bailar, andar en bicicleta e inclusive realizar la práctica en el propio hogar con elementos como botellas de agua o una silla, en gimnasios o bien al aire libre, haciendo uso de los gimnasios urbanos en toda la provincia.

Con numerosos beneficios para la calidad de vida y una mejor salud integral, el hábito de la actividad física en todas las edades se debe realizar siguiendo siempre pautas de cuidado y en verano, atendiendo también a las altas temperaturas.

Recomendaciones

  • Evitar exponerse entre las 10 y las 16 horas a fin de prevenir complicaciones como golpe de calor o insolación. Los grupos más vulnerables ante las complicaciones del calor son las niñas, niños y las personas mayores

  • En lo posible, usar ropa clara y gorra o sombrero

  • Tener siempre a mano agua segura para hidratarse de manera adecuada antes, durante y después de la actividad física

  • Usar protector solar y reaplicar cada dos horas

  • Si la temperatura es muy alta, reducir la intensidad de la actividad y realizar pausas para refrescarse

  • En caso de ingresar a piletas, reaplicar el protector solar cada 30 minutos para reforzar la protección ante los rayos ultravioleta

  • Utilizar calzado adecuado para mayor libertad de movimiento y menor probabilidad de lesiones

  • Consultar al médico de cabecera de manera periódica y en especial antes de iniciar o sumar actividad física

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD