¿Qué puedo hacer para mantenerme saludable este verano?

El verano incentiva las actividades al aire libre, y miles de jujeños aprovechan esta epoca del año para cuidarse fisicamente y realizar diferentes actividades fuera de casa.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda practicar al menos 30 minutos de actividad física todos los días y al menos dos veces a la semana realizar trabajo de fortalecimiento muscular que mejora el tono muscular y las articulaciones, refuerza los huesos y previene enfermedades, además de aumentar las defensas del cuerpo.

Siempre con previa consulta al médico de cabecera para iniciar o sumar actividad física, es clave también elegir el ejercicio de preferencia y más adecuado a la situación particular: caminar, correr, bailar, andar en bicicleta e inclusive realizar la práctica en el propio hogar con elementos como botellas de agua o una silla, en gimnasios o bien al aire libre, haciendo uso de los gimnasios urbanos en toda la provincia.

Con numerosos beneficios para la calidad de vida y una mejor salud integral, el hábito de la actividad física en todas las edades se debe realizar siguiendo siempre pautas de cuidado y en verano, atendiendo también a las altas temperaturas.

Recomendaciones