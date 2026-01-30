27°
Policiales

Intento de motín en el penal: 17 internos fueron reducidos

El hecho ocurrió en el Servicio Penitenciario de Jujuy, en Alto Comedero. Hubo detenidos y entre ellos uno con varios antecedentes.

Viernes, 30 de enero de 2026 11:51

En la jornada de ayer se produjo un intento de motín en el Servicio Penitenciario de Jujuy, ubicado sobre avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero, cuando 17 internos se rebelaron contra el personal policial y penitenciario, generando momentos de tensión dentro del establecimiento.

Gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, la situación fue controlada de manera inmediata y los internos fueron reducidos, evitando que el conflicto se extendiera.

Como resultado del operativo, ocho detenidos fueron trasladados al penal de Chalicán, en el departamento de Ledesma, mientras que los restantes permanecen alojados en el penal de Alto Comedero.

Entre los involucrados se encontraba Daniel Héctor Espinoza, conocido como “Ojo de Tigre”, un delincuente oriundo de San Pedro con numerosos antecedentes penales y un prontuario delictivo cargado, quien habría participado de los enfrentamientos.

Según fuentes consultadas por El Tribuno de Jujuy, algunos efectivos policiales sufrieron lesiones leves, aunque se confirmó que no hubo heridos de gravedad. El orden fue restablecido tras el procedimiento y la situación quedó bajo control.

 

