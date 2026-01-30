24°
29 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

bono adicional
carnaval 2026
Previa de Carnaval
Turismo en Jujuy
La opinión
Cartagena de Indias
Virgen de la Candelaria
bono adicional
carnaval 2026
Previa de Carnaval
Turismo en Jujuy
La opinión
Cartagena de Indias
Virgen de la Candelaria

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Yavi

Viví el Carnaval a caballo en Yavi

En las comunidades del poblado aún se mantiene la costumbre.

Viernes, 30 de enero de 2026 00:00
Costumbre | La celebración se mantiene en las comunidades del pequeño poblado puneño.

La comunidad de Yavi invitó a jujeños y turistas a vivir una jornada particular donde la tradición, la alegría y la cultura se manifiestan con el Carnaval a caballo.

Esta festividad reunirá a pobladores y residentes quienes recorrerán las calles celebrando el carnaval al ritmo de las cajas, las coplas y las anatas reafirmando la identidad del pueblo puneño.

Entre el 16 y 18 de febrero, la celebración se extenderá por Yanalpa, Yavi Chico, San José, Casti, Lecho, La Falda, Portillo, Yavi y otras comunidades celebrando la festividad popular que congrega a todos los habitantes de esos pequeños poblados manteniendo sus costumbres y tradiciones.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD