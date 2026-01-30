Viví el Carnaval a caballo en Yavi

La comunidad de Yavi invitó a jujeños y turistas a vivir una jornada particular donde la tradición, la alegría y la cultura se manifiestan con el Carnaval a caballo.

Esta festividad reunirá a pobladores y residentes quienes recorrerán las calles celebrando el carnaval al ritmo de las cajas, las coplas y las anatas reafirmando la identidad del pueblo puneño.

Entre el 16 y 18 de febrero, la celebración se extenderá por Yanalpa, Yavi Chico, San José, Casti, Lecho, La Falda, Portillo, Yavi y otras comunidades celebrando la festividad popular que congrega a todos los habitantes de esos pequeños poblados manteniendo sus costumbres y tradiciones.