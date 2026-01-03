20°
5 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres
Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
CUYAYA

Variada propuesta del Nido "Guillermo Roux"

El próximo lunes se pondrá en marcha la colonia de vacaciones.

Sabado, 03 de enero de 2026 00:00
NÚCLEO | DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DEL BARRIO CUYAYA DE ESTA CAPITAL.

El Nido "Guillermo Roux", ubicado en el barrio Cuyaya, presentó su agenda de actividades para el verano, con una variada propuesta de talleres recreativos, culturales y formativos destinados a niñas, niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

Durante la temporada estival, el espacio ofrecerá talleres de informática, yoga, clases de ritmo y fitness, baile, folklore para adultos mayores, reciclado creativo, tejido y amigurumi, entre otras actividades pensadas para promover el aprendizaje, la recreación y el encuentro vecinal.

En paralelo, se encuentran abiertas las inscripciones para la Colonia de Vacaciones, que dará inicio el próximo lunes y estará destinada a niñas y niños de 6 a 13 años. La colonia se desarrollará de lunes a viernes en horario matutino, con propuestas recreativas, deportivas y de integración.

Para inscribirse, se deberá presentar fotocopia del DNI del padre, madre o tutor, y fotocopia del DNI del niño o niñ.

Desde el municipio capitalino destacaron la importancia de estas propuestas gratuitas que fortalecen el acceso a espacios de contención, recreación y aprendizaje durante el receso escolar, reafirmando el rol de los Nido como puntos de referencia comunitaria en los barrios.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la sede del Nido "Guillermo Roux", en los horarios habituales de atención.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD