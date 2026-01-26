22°
El tiempo en jujuy

Lunes con alerta en gran parte de la provincia

Es por tormentas fuertes. Rige para la quebrada y puna en horas de la tarde y noche. Mientras que para los valles y el ramal solo para la noche de hoy.

Lunes, 26 de enero de 2026 08:27

Comenzamos una nueva semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que rige una alerta amarilla por fuertes tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy.

En la zona de los Valles y Ramal el alerta rige para horas de la noche y se espera que hoy sea una mañana con cielo parcialmente nublado y se esperan tormentas para la tarde. Y las tormentas fuertes llegarían a la noche de hoy. La temperatura máxima seria de 28 grados.

En la zona de la quebrada y parte de la puna se esperan tormentas fuertes para la tarde y noche de hoy en donde la temperatura máxima estará entre los 20 y 24 grados.

En donde rige el alerta el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Finalmente, en Susques no hay alerta para hoy y se espera que sea una mañana con cielo parcialmente nublado y se esperan tormentas aisladas para la tarde y tormentas para la noche con una temperatura máxima e 18 grados.

 

 

