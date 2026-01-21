Continúa cerrado el Paso de Jama para todo tipo de vehículos

La Policía de Jujuy comunico el cierre nuevamente para este miércoles 21 de enero del Paso de Jama que conecta Argentina con Chile.

Se suspende el horario de atención para el ingreso a Chile para todo tipo de transporte. Por otro lado, la atención para el ingreso a nuestro país se habilitará de 17 a 18 horas para los vehículos que se encuentren en ruta.

A causa del cierre de la ruta 27CH desde el km 43 a las 14:00 horas por recomendación de vialidad para resguardar la correcta y segura transitabilidad de la ruta debido a las condiciones climáticas qué se presentarían en la tarde de hoy, con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios.