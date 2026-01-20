22°
alarma
Congreso
Gobierno Nacional
Foro de Davos
Banco Central
Estado de las rutas
Ministerio de ambiente
mareo
misterio
Paso Fronterizo
El tiempo en jujuy

Martes con lluvias según el SMN

Hay 70% de probabilidades de tormentas para la tarde y noche de hoy. Rige alerta para la Puna jujeña.

Martes, 20 de enero de 2026 08:10

Comenzamos una nueva jornada con cielo totalmente nublado y para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que para la mañana se esperan lluvias aisladas y para la tarde y noche se esperan tormentas con probabilidades del 70% y una temperatura máxima de 23 grados.

En Perico se espera lluvias durante todo el dia con probabilidades del 90% y la temepratura máxima seria de 25 grados.

En San Pedro y Libertador se esperan lluvias a partir del mediodía con probabilidades que llegan a estar entre el 50 y el 60%.

En Humahuaca será un dia con cielo parcialmente nublado y lluvia débil durante la tarde y noche de hoy.

En La Quiaca al igual que en Susques rige alerta amarilla por tormentas fuertes para la noche de hoy con probabilidades del 100% en donde el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

