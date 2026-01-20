Descarrilaron otros dos trenes en España: hay un maquinista muerto y al menos 20 heridos

En plena borrasca Harry, y con el nivel rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activado en la zona de Girona, se suceden dos incidencias ferroviarias. La de mayor calado se da entre los municipios de Gélida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona, donde un tren de la línea R4 ha descarrilado tras caer un muro a las vías. Hasta el momento se contabilizan 20 heridos y un fallecido. La persona que ha perdido la vida, según ha avanzado Catalunya Ràdio, es el conductor.

Por otro lado, desde la cuenta oficial de Protecció Civil en Cataluña indican que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se ha desplazado hacia la zona siniestrada para atender las personas afectadas. Este mismo servicio ha activado 20 ambulancias. Mientras que se han desplazado 38 dotaciones de bomberos de la Generalitat de Cataluña al lugar de los hechos, las cuales cuentan con 71 efectivos sobre el terreno, además de Mossos d’Esquadra.

Trabajos de los equipos de rescate en el lugar del suceso, a 20 de enero de 2026 en Gelida, Barcelona, Catalunya (España). / Lorena Sopêna - Europa Press

Tras el accidente, Protecció Civil ha puesto en alerta el plan Ferrrocat en la línea R4, dedicado a las actuaciones en emergencias en el transporte de viajeros. Hasta las 22 horas, el servicio 112 habría recibido 28 llamadas a causa del descarrilamiento. Los hospitales colindantes ya se encuentran “a punto”, según indica Protecció Civil a través de X, para atender a los afectados, entre los que hay 3 que se encuentran en estado grave. Uno de ellos había quedado atrapado en el interior de un vagón y los bomberos han hecho maniobras para extraerlo.

La segunda de las incidencias ha paralizado la circulación de Rodalies entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera, en la provincia de Girona. El motivo ha sido por la presencia de piedras en las vías, que han provocado el descarrilamiento de uno de los trenes que circula por la línea R1. Según ha informado La vanguardia, el tren ha descarrilado entre Blanes y Maçanet impactando con una roca, por lo que ha perdido un eje. En todo el convoy viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.

Todos los pasajeros ya han sido rescatados

El centro de operaciones, según relatan desde medios catalanes, se está montando en el campo de fútbol de Sant Sadurní d’Anoia, un pueblo al sur de Gelida y a escasos 12 kilómetros de la zona siniestrada. La circulación está interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. En estos momentos, Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera.

Según ha informado el responsable de los bomberos desplazado a la zona, se ha instalado un punto de encuentro entre familiares en el Centro Cívico de la Urbanización Casablanca, para informar del estado de sus allegados. Del mismo modo, el bombero encargado ha informado que la mayoría de los heridos se encuentran en los primeros vagones. No obstante, ya han sido todos rescatados.

Autoridades catalanas llegan hasta Gelida por el descarrilamiento

Cuando aún no se conocían fallecidos en el accidente en Gelida, en Barcelona, distintas autoridades catalanas se desplezaban hasta el lugar de los hechos. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, han acudido hasta el municipio catalán. Por su parte, el alcalde de Gelida, Lluís Valls, indicaba a Catalunya Ràdio antes de conocerse el fallecimiento del maquinista que podría haber entre 20 y 40 heridos. Llegan más reacciones políticas en redes sociales. Una de ellas es del delegado del Gobierno central en Cataluña, quien se está desplazando hasta el centro de operaciones.

Expertos en ingeniería y seguridad ferroviaria explican por qué no se instalan cinturones en los trenes.

Según detalla en su cuenta de X Albert Dalmau, conseller de la Presidencia que ejerce funciones de presidente ante la hospitalización de Salvador Illa, las conselleras se han trasladado hasta allí “para seguir de primera mano la evolución de la situación y el despliegue de los servicios de emergencia sobre el terreno”.