Con el bono y el aumento confirmados, ¿cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha en febrero 2026 el calendario de pagos de jubilados y pensionados del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA).

El cronograma que se organizará según la terminación del DNI, será escenario de efectivización del aumento del 2,8% en los haberes previsionales y la acreditación de una nueva edición del bono extraordinario de hasta $ 70.000 para más de cinco millones de beneficiarios.

Conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en 2024 mediante el Decreto 274, los haberes de jubilados y pensionados ANSES percibirán en febrero 2026 un aumento del 2,8%, guarismo que elevará la mínima actual de $ 340.879,59 a $ 350.424,21.

Jubilación mínima ANSES de febrero 2026: $ 350.424,21.

Jubilación máxima ANSES de febrero 2026: $ 2.358.023,23.

El conjunto de las Pensiones No Contributivas (PNC) liquidadas por ANSES y Pensiones regulares también se verán beneficiadas en febrero 2026 por el aumento del 2,8%.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 280.339,37.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 245.296,94.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: $ 350.424,21.

ANSES pagará en febrero 2026 una nueva edición del bono extraordinario de hasta $ 70.000 a jubilados y pensionados del SIPA que cobren ingresos inferiores a $ 420424.20.

Calendario de pago de los jubilados para febrero 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo